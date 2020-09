Tras la polémica escena que protagonizó el diputado salteño por el Frente de Todos, Juan Ameri, en la que se lo vio en una situación de intimidad con su pareja en medio de una sesión virtual de la Cámara de Diputados, en diálogo con el periodista Chiche Gelblung, por Crónica HD, el legislador expresó su arrepentimiento, y manifestó: “Cometí un acto imprudente y escandaloso, y pido disculpas”. Y remarcó: “No tiene nada que ver con lo que soy”. A la vez que consideró que es “indefendible” lo que hizo.

Es que mientras el diputado Carlos Heller hablaba en la sesión sobre la ley de Reparación Histórica para los jubilados, Ameri aprovechó que “se le había caído la conexión", “para tener un momento de intimidad” con su pareja a quien no veía desde hacía cuatro días, según contó. “Salió mi pareja del baño, que hace diez días se había hecho una cirugía de pechos. Aprovechando que estaba desconectado me muestra cómo le quedó. Se sentó conmigo, y le di un beso en un seno sin saber que la conexión había vuelto”, contó en diálogo con este medio.

A su vez, Ameri manifestó estar “muy angustiado”, al igual que su pareja. "No me queda más que pedirle disculpas a la sociedad, a mi familia, a mis hijas, a mi mamá, hermanas, compañeras y compañeros de militancia, dijo.

Al ser consultado sobre la decisión de presentar su renuncia como funcionario público, el diputado expresó que por el momento “no puede tomar ninguna decisión”, aunque manifestó estar “analizándolo”. “Primero quiero hablar con mis compañeros y compañeras de bloque, y poder pedirle disculpas. Estoy muy arrepentido”, expresó y aseguró que le parece "correcto" que la Comisión investigue y "tome la decisión que tenga que tomar".

Además, respecto a otras presuntas denuncias que habrían salido contra él, el diputado negó rotundamente la veracidad de las mismas, y aseguró: “Es una fake news que me hicieron hace un año aproximadamente”. "No tengo ninguna denuncia, yo soy un padre de familia, un padre amoroso con mis hijas. Soy un tipo sumamente correcto en mi vida privada y mi vida pública”, agregó.

En esa línea, el hombre expresó: "Soy un trabajador, no tengo ni auto, vivo en una casa prefabricada en Salta que me hice yo con mis propias manos durante los cuatro años de macrismo, a los que sobrevivimos con changas y con eso podíamos poner un plato de comida en la mesa que nunca le faltó a mis hijas". En cuanto a los hechos ocurridos este jueves en el marco de la sesión virtual Ameri manifestó que "no tendría que haber pasado". "Yo no voy a justificar el hecho, fue en error que cometí del que estoy no sólo arrepentido, sino avergonzado", cerró.

