Luego de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo mencionara durante un tramo del discurso que dio el viernes al recibir una distinción en Chaco, Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social de la Nación, se refirió a la situación que se está viviendo en el Frente de Todos y a cómo esa interna se replica en el país.

"De mí no esperen tirar piedras, porque en definitiva siento que todavía hay muchos que tienen expectativas en el Gobierno (...). Todos los días tratamos junto al Presidente y al Frente de Todos que la cabeza vaya hacia ese lugar, que el esfuerzo que hay que poner sea mucho menos en lastimarnos y más en poder darle respuestas a lo argentinos", opinó Zabaleta durante una entrevista realizada el domingo por la noche en "Opinión Pública", programa que conduce Romina Manguel por El Nueve.

.

Luego, el funcionario nacional consideró: "A mí a veces me da vergüenza lo que está pasando. No estoy acá para mentir. Tengo 55 años y milito desde los 15 años en el peronismo. A veces siento vergüenza porque pienso mucho en la mesa del domingo al mediodía, con papá y mamá que no tienen laburo o que no les alcanza la plata".

"Tenemos muchos problemas por resolver. Se habla mucho sobre el debate interno, pero sacaba la cuenta. Hace siete meses votaron los argentinos y estamos creo que a 14 o 15 meses de las elecciones del año que viene. Creo que no estamos sintonizando lo que pasa alrededor si hablamos más de 2023 que de lo que está pasando hoy o va a pasar mañana", opinó.

.

En otro tramo de la entrevista, el ministro de Desarrollo Social de la Nación expresó: "Me preocupa la grieta entre la política y la sociedad. El desafío de Gobierno y la oposición es poder resolver los problemas de los argentinos".

El ex intendente de Hurlingham afirmó que también tiene diferencias con otros referentes del Frente de Todos, pero las resuelve puertas adentro. "Yo también tengo muchas diferencias con muchos funcionarios. Llamo por teléfono, me tomo un café y se los digo", explicó.

.

Zabaleta, además, señaló: "Tenemos que buscar caminos comunes: 17 millones de pobres en Argentina y pensar en romper... ni un solo minuto. Me enojo mucho cuando un dirigente con responsabilidad de gestión empieza a plantear estas cosas".

“No creo que se lo esté ninguneando a [Martín] Guzmán. Pero más allá de eso, estoy convencido de que no hubiésemos encontrado un ministro que haya resulto el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como él lo hizo. Una opiniones y una realidad que se están viendo”, cerró.

.

Qué dijo Cristina Kirchner sobre Zabaleta

Durante el extenso discurso que Cristina Fernández de Kirchner dio el viernes desde Resistencia, Chaco, al recibir el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus), la vicepresidente hizo mención a cómo fue la llegada al Gobierno nacional de quien era intendente de Hurlingham y tuvo que pedir licencia en el cargo.

“Nuestro Presidente lo llama al presidente de nuestro bloque, a Máximo Kirchner, y le dice que quería que el Ministerio de Desarrollo Social luego de la salida de Daniel Arroyo lo ocupara Andrés ‘Cuervo’ Larroque. Ministerio de Desarrollo Social: planes, tarjeta social, un millón de planes", comenzó relatando la también titular del Senado.

Luego, Cristina completó: "¿Qué le dijo el diputado Kirchner? Al ‘Cuervo’ lo voy a dejar con Axel… ponelo a Juanchi Zabaleta. Me parece que algunos y algunas debería revisar editoriales. Cuánta mediocridad y chatura hay”.