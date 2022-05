El discurso de Cristina Fernández de Kirchner en Resistencia fue el dato político de la jornada. Con una ponencia sobre "Estado, poder y sociedad; la insatisfacción democrática", la vicepresidenta recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus).



El Salón de Convenciones Gala de la capital chaqueña estaba lleno de gente que esperaba saber qué tenía para decir la expresidenta. Y fiel a sus costumbre, habló de todos los temas del momento. La interna en el seno del gobierno, la Corte Suprema, la economía, el dólar, los sueldos de los trabajadores y la pobreza.

Como siempre, sus palabras encerraron múltiples mensajes, cuyos efectos se irán viendo con el correr de las horas y la reacción de los aludidos (o quienes así se sientan).

Aquí, algunos de los principales conceptos de Cristina Kirchner.

Cristina y la interna del gobierno

"Lo que está pasando en el Poder Ejecutivo no es pelea; yo no le pegué a nadie, a mí nadie me pegó. No hay pelea sino debate de ideas".

"Haber nombrado a Alberto Fernández (como candidato a Presidente) fue un acto inteligente y generoso. Nunca tomo una decisión desde las hormonas, sí desde las neuronas".

"Me siento parte de un proyecto colectivo que cumplió una hazaña tras la crisis de 2001”.

Cristina y la economía

"Hay que revisar algunas cosas, como un fenómeno que se está dando en Argentina: que los trabajadores en relación de dependencia son pobres".

"Esto nunca había pasado; la pobreza siempre la ubicábamos por afuera del trabajo formal. ¿Por qué es esto?"

.

"El principal problema que tiene Argentina es la economía bimonetaria. Hubo casi 30 mil millones de dólares de superávit comercial y, sin embargo, tenemos problemas. ¿Qué pasa con la administración monetaria y cambiaria?"

"El capitalismo va donde gana plata y donde le conviene. No es cuestión de ideologías. Hay un latiguillo que dice que las inversiones van donde hay seguridad jurídica, pero las mayores inversiones en las últimas décadas de las empresas globalizadas de todo el mundo se dan en China".

Cristina y la Corte Suprema

"Nunca se vio algo igual al fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura, 16 años después de que se sancionara esa ley. Son cuatro períodos presidenciales y ochos turnos electorales",

"Hoy tenemos una Corte de cuatro miembros y por eso su presidente se tuvo que votar así mismo. Al poder le conviene que sean pocos (los ministros del máximo tribunal) para poder apretarlos con las tapas de los diarios"

“Cuando un gobernante quiere hacer cumplir una ley aparece una cautelar del Poder Judicial para impedirlo”.



Mirá el discurso de Cristina Kirchner