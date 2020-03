El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró este lunes que están "duplicando la capacidad de atención en cada municipio" y destacó que la cuarentena impuesta por el gobierno nacional les dio "un plazo que no tuvo Europa para ampliar la atención" sanitaria a pacientes con coronavirus.



"El 90 por ciento de la población sigue al pie de la letra las medidas y no viola la cuarentena, es conmovedor ver cómo se entendió y se escuchó", sostuvo Kicillof en declaraciones a Crónica HD durante una recorrida por un centro de Atención en Esteban Echeverría junto al intendente local, Fernando Gray y el ministro de Seguridad, Sergio Berni.



El mandatario provincial recordó que para aquellos que no respetan la cuarentena "hay detenidos y demorados".



"Hay que cuidarse en casa para cuidarse uno y cuidar a los otros", remarcó y agradeció la labor de aquellos trabajadores que están excluidos de cumplir con el aislamiento para garantizar derechos, como los trabajadores de la salud, el personal de seguridad y los recolectores de residuos, y también a "los medios de comunicación".

Kicillof precisó que se está "duplicando la capacidad de atención en cada municipio" y destacó que "el gobierno nacional, con la cuarentena, nos dio un plazo que no tuvieron por ejemplo, en Europa, para ampliar la atención".



"Cuidamos la vida de la gente y estaba trabajando contrarreloj para dar respuestas", sostuvo el exministro de Economía.



El gobernador se refirió así a las medidas adoptadas en cada municipio bonaerense para ampliar camas hospitalarias tanto en centros de salud propiamente dichos o en clubes deportivos o sedes gremiales que pusieron a disposición sus sedes para tal fin.



"La provincia es muy grande, con problemáticas complejas; hay ciudades del interior, como Bahía Blanca o Mar del Plata, con amplia densidad de población", detalló e informó que a los municipios del interior los estamos asistiendo "con protocolos, fondos e insumos".

Lanzan página web con información sobre coronavirus

El gobierno bonaerense puso en línea, en esta jornada, un portal web para que la población cuente con información necesaria sobre el coronavirus y sepa de qué modo cuidarse para evitar contagiarse.



"Para cuidarnos del # Coronavirus es fundamental que nos informemos de forma segura y responsable. Desde @BAProvincia lanzamos un portal donde podés encontrar toda la información que necesitás", expresó el gobernador Kicillof a través de sus redes sociales.



Se trata de https://portal-coronavirus.gba.gob.ar, donde los usuarios podrán realizar el autotest, una aplicación orientada a tomar acciones adecuada si se presentan síntomas compatibles con los del Covid-19.

El sitio también cuenta con recomendaciones sobre qué hacer y dónde llamar en caso de presentar esos síntomas, brinda teléfonos para denunciar el incumplimiento de medidas de aislamiento domiciliario y dispone del link para la solicitud del permiso de tránsito.



A la vez, el portal da acceso a la convocatoria laboral de profesionales de la salud formulada por el Gobierno en el marco de la emergencia sanitaria para puestos en diferentes hospitales.