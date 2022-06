El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, destacó este miércoles la gestión del Gobierno durante la pandemia en el marco del acto de inauguración de dos nuevos establecimientos educativos en la ciudad de Miramar y criticó duramente el papel de la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

"Hemos tenido dos años de pandemia y no nos detuvo para inaugurar 80 escuelas", señaló el gobernador provincial en la previa a la apertura de las obras en las escuelas primaria 13 y secundaria 6 del barrio Aeroparque en el partido bonaerense de General Alvarado.

Los trabajos, que comprenden casi tres mil metros cuadrados, habían quedado paralizados en medio de la gestión de la ex gobernadora Vidal. "Esto demuestra que son un monumento a la desidia y yo lo único que sé es que hay políticos que paran las escuelas y otros políticos que hacen", comparó.

En ese contexto, Kicillof sostuvo que las obras “son parte de un Estado presente que se ocupa por el presente y por el futuro de los y las niños". Además, indicó a modo de crítica, que "el gobierno anterior solo inauguró 75 escuelas".

"Es un día muy importante porque es la escuela número 80 que inauguramos desde que asumimos y esto se debe a que hay un Estado presente que se ocupa por expandir el sistema educativo", manifestó el gobernador ante la comunidad educativa presente.

En el acto asistieron también el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, el jefe de asesores, Carlos Bianco y el intendente de Miramar, Sebastián Ianantuony.

Kicillof afirmó que: "Uno recorre toda la provincia bonaerense y cuando ve una escuela que se está construyendo o una escuela terminada con toda su comunidad educativa dice 'viva la escuela pública'".

"Y uno hace reflexiones y dice: $60 millones y cuyo origen de los fondos es del fondo educativo y termina de construir una escuela, mientras que algunos lo usan para otras cosas", expresó y agregó: “Ahí uno se pregunta por qué quedaron 190 edificios sin terminar".



En esa línea, recordó que ambas obras concluídas “son un proyecto que viene del gobierno de Cristina (Fernández de Kirchner), en el cual el objetivo era construir escuelas, pero fíjense que tan malos (en referencia al gobierno de María Eugenia Vidal), que no la terminaron, privaron a los chicos y chicas de tener educación, de tener futuro, de oportunidades de crecer".