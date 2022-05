La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; al ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, y la directora provincial de Juventudes, Ayelén López, el acto de presentación de la ampliación del programa “Bonaerenses Solidarios y Solidarias” y realizaron un reconocimiento a la labor de cuatro de sus 1.500 integrantes, en el polideportivo Municipal Reynaldo Gorno, ubicado en bulevar Indio Gómez y Lafinur, de Quilmes Oeste.



“No hubiese sido posible la atención a más de 1.000 familias sin todo este esquema de trabajo solidario, trabajando, siendo parte del Estado. Este trabajo organizado da resultados porque luego del mismo se hizo un estudio de seroprevalencia para ver el porcentaje de personas que se habían enfermado. En Azul e Itatí el foco fue de 15% de personas que se habían infectado, y en la Villa 31 más del 50%. La solidaridad salva vidas en todo sentido, la solidaridad le da sentido a la vida de aquellos que quizás no saben o no tienen una motivación”, sostuvo Mayra.Y destacó: “Haber evitado que se contagien muchos vecinos y vecinas de Azul es haber evitado muertes. Fíjense lo importante de este trabajo al haber cumplido 2 años de esa experiencia. Les quiero agradecer en nombre de todos los vecinos y vecinas de Azul. Nosotros desde Quilmes Juventudes habíamos armado una convocatoria que se llamaba ‘Somos Quilmes’, y en Azul sumamos ese grupo solidario de personas a este trabajo”.Por su parte, el gobernador Kicillof expresó: “Quiero hacerle este comentario a los que se dedican a mentir, a inventar, a atacar a la compañera Mayra, no con la intensidad de estos últimos ataques, pero sí desde el primer día. El ataque a Mayra Mendoza como intendenta de Quilmes se inició los primeros días de su gestión, todos los días, por una cosa o por la otra. Yo les quiero pedir a los que tanto atacan, a los que inventan, que se den una vueltita por Quilmes para que vean cómo Mayra está dando vuelta la vida de los vecinos y vecinas de Quilmes. Salud, educación, infraestructura, viviendas, saneamiento, juventud, derechos humanos, ecología, en todas las áreas Quilmes, después de cuatro años de abandono, que nadie vino a hablar de lo que pasaba y lo que no en Quilmes”.“Venimos a decirles a los Bonaerenses Solidarios, gracias. Esto no fue una política que vino desde arriba, sino que lo que comenzamos a recibir de muchísimos jóvenes de la provincia de Buenos Aires era la demanda y la necesidad de ayudar y dar una mano. Vino desde la militancia, desde nuestro pueblo, desde esa juventud. No es cierto que estaban en cualquiera, estaban viendo cómo podían ayudar, cómo podían dar una mano”, agregó el Mandatario.En tanto que el ministro Larroque aseveró: “Me parece que este acto tiene mucho simbolismo. Primero porque da una idea de que, como quieren instalar, que la juventud está en hacer la propia, en el egoísmo, en el individualismo. Por eso la solidaridad no solamente hay que medirla como una cuestión de valor moral, sino que tenemos que ponerla también en el lugar de la eficiencia y la eficacia. Es mentira ese discurso de la derecha de que ellos son los eficientes o los eficaces. Es el pueblo de manera solidaria quien construye las doctrinas y los mecanismos que finalmente generan justicia social, que integran una sociedad, y que finalmente resuelven los problemas”.