El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, ponderó el permanente diálogo entre el Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y todos los intendentes, y aseguró que existe consenso unánime sobre la necesidad de endurecer algunas medidas para frenar el ritmo de contagios en el AMBA.



“No podemos ignorar lo que ha pasado y pasa en el mundo. No podemos hacer de cuenta que a nosotros no nos va a pasar. Sería una peligrosa mezcla de soberbia, ingenuidad y desconocimiento”, afirmó Espinoza.



El intendente de La Matanza participó de la reunión por videoconferencia convocada por el gobernador para dialogar y definir, con todos los jefes comunales de los distritos de la Tercera Sección Electoral, una posición consensuada sobre las medidas necesarias para seguir enfrentando de la mejor manera la pandemia.



El resultado fue un pedido que el gobernador elevará al presidente Alberto Fernández.



Espinoza destacó que desde que comenzó la pandemia se sostiene el trabajo y el diálogo entre el gobernador y todos los intendentes “más allá de la pertenencia a distintos partidos políticos”, y aseguró que “todos los intendentes le dieron el apoyo al gobernador para que proponga medidas más restrictivas en relación con la circulación dentro del AMBA y frente a la apertura de comercios e industrias”.



El intendente de La Matanza aseguró que hubo una coincidencia absoluta en la necesidad de que tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el Conurbano haya más restricciones a la circulación y detener así el nivel de contagio de las últimas dos semanas.



“En esta reunión -amplió el jefe comunal- hemos repasado lo hecho, analizamos lo que estamos haciendo y delineamos las acciones que llevaremos adelante en este momento tan crucial”.



En cuanto a las medidas concretas tanto para los comercios como para las industrias, Espinoza explicó que en la videoconferencia “hubo consenso en la idea de volver a una apertura de sólo comercios esenciales, y que el transporte público también sea exclusivo para trabajadores de actividades esenciales. En cuanto a industrias, desde ya que las esenciales deben permanecer abiertas, pero las que no lo son y fueron habilitadas a reabrir deberán ajustarse a protocolos más estrictos de salud y garantizar el transporte de sus empleados en forma particular, sin usar el transporte público”, afirmó Espinoza.



En las próximas horas el gobernador Kicillof volverá a reunirse con el presidente Alberto Fernández y al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para definir los pasos por seguir en las próximas semanas.



La propuesta de la Provincia, consensuada con los intendentes de todos los espacios políticos y que representan a más de 9 millones de argentinos, ya está definida y será expuesta en el momento de la toma de decisiones.