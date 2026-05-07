Fernando Espinoza: "Vamos a generar una agenda de trabajo a nivel regional, con mesas de diálogo en toda la Argentina"



El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios, Fernando Espinoza, participó, junto a jefes y jefas comunales de la provincia de Buenos Aires, de una reunión con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, el arzobispo Marcelo Colombo, con el objetivo de analizar y dar soluciones ante la crisis económica por la que atraviesan los sectores sociales más vulnerables y postergados del país.



"Un encuentro muy valioso, donde todos destacamos la realidad de esta terrible crisis económica y social que están viviendo las familias argentinas", expresó Fernando Espinoza tras la reunión, y agregó: "Todos vemos en cada una de nuestras ciudades que vamos hacia una catástrofe económica y social".



En ese contexto, Fernando Espinoza relató: "Nosotros le propusimos al Episcopado conformar una Mesa de Diálogo permanente con todos los sectores de la sociedad para que, entre todos, podamos generar las soluciones ante este contexto social dramático". En esa línea, explicó que la Mesa de Diálogo "estará integrada por empresarios, comerciantes, sectores rurales, las economías regionales, el movimiento obrero y organizaciones sociales", entre otros.



"Queremos que la Iglesia sea, como lo fue alguna vez, ese centro aglutinador de los distintos sectores, por eso decidimos generar una agenda de trabajo juntos para lograr a nivel regional, en toda Argentina, estos encuentros", destacó Fernando Espinoza.



"Es muy importante reconstruir en toda la Argentina esa red social con nuestras parroquias, con nuestros clubes de barrio, con nuestros templos evangélicos, con nuestros docentes, en definitiva, con toda la comunidad", explicó Fernando Espinoza.



Luego, el presidente de la FAM aseveró: "Le decimos al presidente Milei, en este momento de terrible emergencia económica y social, que tiene que tener muy claro que, como decía el Papa Francisco, el dinero debe servir, no gobernar. Y es exactamente todo lo contrario a lo que está haciendo el presidente hoy".



Para finalizar, Fernando Espinoza resaltó: "Los pobres no pueden esperar, decía también nuestro Papa Francisco, es la cultura del encuentro lo único que nos va a salvar", y concluyó: "Hoy más que nunca, la salida es colectiva. Nadie se salva solo".



Tras el encuentro con la Conferencia Episcopal Argentina, en La Matanza ya se puso en marcha la conformación de la Mesa de Diálogo que integrarán distintos espacios y actores con profundo compromiso social. En línea con esa agenda, la semana próxima, las intendentas e intendentes bonaerenses se volverán a reunir, esta vez con el Obispo de Quilmes y referente de la Pastoral Social, Carlos Tisera, para avanzar con los encuentros regionales en todo el país.