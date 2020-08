El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, dijo este miércoles que si bien en el AMBA se redujo "la velocidad de ascenso de los casos" de coronavirus (orthocoronavirinae), consideró "preocupante" el aumento de los contagios en el interior de la provincia de Buenos Aires y el resto del país.

"Es cierto que la velocidad de ascenso que teníamos hasta hace unas semanas en el AMBA bajó, se redujo significativamente", dijo el viceministro en declaraciones a radio Con Vos.



Para el sanitarista, el dato es "peligroso", ya que explicó, "no es lo mismo el sistema de salud, mas allá de la enorme la cantidad de personas que tenemos en el AMBA, que en el interior, que hay menos capacidad, aunque tenga menos población".

.



"Aumentamos mil camas en el interior de la provincia de Buenos Aires y permite tener todavía a todos los municipios con buena capacidad asistencial pero preocupa y estamos trabajando para reforzarlo, porque entendemos que (el virus) está migrando desde los principales centros urbanos a la provincia, y de cada centro urbano a las ciudades periféricas. Se produce un pequeño AMBA en cada conglomerado urbano del interior", precisó.



En ese sentido, afirmó que las cifras en el AMBA "no están en su máximo en este momento" y que ese dato "se consolida de los dos lados de la General Paz y eso es positivo", pero aclaró que en el interior de la provincia, según los datos de ayer, aumentó "un poco más del 10%" y que "eso es preocupante".



Para el viceministro es "mucho más preocupante a nivel país", ya que "la provincia puede compensar la asistencia en el interior, pero el Estado nacional no tiene juridicción sobre otros territorios, y ese es uno de los problemas del sistema fragmentado que tenemos".

.



Sobre la ocupación de camas en la Unidad de Terapia Intensiva, Kreplak manifestó que mediante el sistema se puede ver el reporte de camas en cada institución de cada distrito, e informó que en el AMBA hay "en UTI adultos 3.014 camas, de las cuales están ocupadas 1.915 y un porcentaje de ocupación del 63% entre sector público y privado y eso se mantiene estable".



"Eso nos ayuda a corroborar que no están aumentando significativamente los casos, puede haber casos que no se registren pero no puede pasar que no se registren las internaciones, así que eso nos permite entender que la epidemia está bastante estable", detalló.

.



En la misma línea, comentó que el indicador de llamados a teléfonos de consulta también "está dando una meseta sostenida hace días". "Son todos datos coincidentes, para que nos animemos a decir que la situación esta relativamente estable, pero está estable en las condiciones en las que nos encontramos", dijo y aclaró: "Si la situación cambia, porque aumenta la circulación de las personas, aumentan los contagios y ahí perdemos la estabilidad".