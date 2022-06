Las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda de Diputados, presididas por los legisladores Alicia Aparicio y Carlos Heller, respectivamente, recibieron a especialistas y damnificados, propuestos por distintos bloques políticos, en busca de resolver la situación de quienes apelaron a este tipo de financiamiento.



A comienzos de mayo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el presidente del bloque Frente de Todos, Germán Martínez; el jefe del bloque de la UCR, Mario Negri, y el diputado Julio Cobos, firmaron un acuerdo parlamentario para “avanzar en la búsqueda de una solución consensuada para los actuales tomadores de créditos UVA”.



Es así que se inició el debate parlamentario en la reunión conjunta de las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda. Al respecto Aparicio manifestó: “Participan tomadores de créditos UVA, economistas, abogados, sociólogos y ex funcionarios del gobierno anterior. Buscamos a lo largo de estos encuentros poder arribar a un dictamen de consenso que nos permita aportar soluciones a los tomadores de este sistema crediticio”.

.

“ Tal como ha asumido el compromiso el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa,”, completó Aparicio.Por su parte,, representante del “ Colectivo UVA” Tandil, provincia de Buenos Aires, pidió “ detener la indexación”, al señalar: “ No podemos estar cautivos de este sistema que beneficia a los Bancos y desfavorece a las familias”.Luego,, ex subsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Nación y ex presidente del ProCreAr durante la gestión del Gobierno anterior, expresó: “Creo que el crédito hipotecario debe seguir siendo una herramienta de la política habitacional”. Y añadió: “Presentamos un proyecto de ley para la creación de compensación simétrica, es decir que aquellos que tomen créditos hipotecarios UVA paguen su cuota en índice ajustado por salario”.

.

En tanto, en su rol de integrante del Colectivo Nacional de Créditos Hipotecarios UVA Autoconvocados,consideró que “son los bancos los que deben asumir los costos de reestructurar estos créditos”. “No queremos perder nuestras casas sino pagar hipotecas justas”, exclamó.A su turno,, integrante del Colectivo Hipotecarios UVA de Mendoza resaltó que “ es necesario rever las tasas de interés y que estas sean previsibles, que otorguen seguridad jurídica y que den dignidad para acceder al derecho humano de la vivienda”.

.

Por otra parte,, representante de los tomadores de créditos se pronunció en representación de “ 400 mil familias damnificadas por créditos prendarios y personales” y enfatizó: “Todas las familias fueron damnificadas y resultaron vulnerados sus derechos al trabajo y a vivir dignamente”. “ Este sistema nos empujó a la pobreza”, remarcó.En su exposición,del Centro de Estrategia de acción para la Igualdad pidió convocar a los bancos para debatir este tema, al señalar: “Hay que desindexar el capital sino no hay solución para los hipotecados UVA”.Cabe mencionar que l(CER) -que refleja la evolución del índice de precios al consumidor- y que está expresado en Unidades de Valor Adquisitivo (UVAs).