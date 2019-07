La Conferencia Episcopal Argentina invitó a rezar por el fallecido ex presidente Fernando de la Rúa a quien recordó como "un servidor de la Patria y de los valores de la democracia".



"La Conferencia Episcopal Argentina expresa su sentido pésame por el fallecimiento del ex presidente Fernando de la Rúa", señaló este martes un comunicado del organismo que preside el obispo de San Isidro, monseñor Oscar Ojea.



"Pedimos a Dios le conceda el descanso eterno y la luz que no tiene fin. Imploramos para sus familiares el consuelo en estos momentos de dolor y que la protección de la Santísima Virgen los colme de paz", agregaron los obispos argentinos.



LEE TAMBIÉN: "Dicen que soy aburrido": el spot que llevó a de la Rúa a la presidencia



Por ello invitaron a "la oración ferviente por el alma de quien fuera servidor de la Patria y de los valores de la democracia".



De la Rúa, quien gobernó el país entre 1999 y 2001 y fue el primer jefe de Gobierno electo en la ciudad de Buenos Aires, murió este martes a los 81 años en una clínica porteña a causa de una deficiencia cardíaca y renal.