L a Iglesia se metió de lleno en la política, y pidió por un diálogo "fructífero y amplio", entre el gobierno y la oposición. Además, desde el arzobispado de Rosario les exigieron a los dirigentes políticos "inteligencia, madurez y humildad". Para monseñor Oscar Ojea -presidente de la Conferencia Episcopal Argentina- el diálogo tiene que ser "fructífero, lo más amplio posible y con agenda consensuada".

Sus palabras se dan un momentos en que el gobierno busca un acuerdo con la oposición sobre 10 puntos de política socioeconómica. "Nosotros creemos en la posibilidad de un diálogo fructífero y le pedimos al Señor que los argentinos tengamos el coraje de poder dialogar entre nosotros para sacar el país adelante", dijo en una entrevista con Télam en el Vaticano.

Ojea destacó las "expectativas positivas" del grupo de 29 obispos que encabeza y que el viernes próximo se reunirá con el papa Francisco como parte de la visita "ad limina" que un primer contingente de prelados argentinos hizo la semana pasada. Consideró que para que el diálogo sea fructífero, "es necesario que el espectro de los actores sea lo más amplio posible" y "que no imponga agenda".

"Un diálogo auténtico no se da sólo entre tres o cuatro personas, no sólo a nivel de partidos políticos, sino también a distintas actividades fundamentales para la Patria", remarcó. "Para dialogar primero hay que escuchar. Es necesario consensuar agendas, cuáles son los puntos, cuáles son los temas, para un diálogo fructífero, participativo y conducente", sostuvo.

Por su parte, el arz obispo de Rosario, Eduardo Martín, dialogó con La Nación y resaltó la "madurez que reclamamos como ciudadanos, como cristianos, a la dirigencia política, sobre todo teniendo en cuenta que los problemas no se han resuelto ni con un gobierno de un signo ni con un gobierno de otro signo".

Martín, quien también preside la Comisión Episcopal de Educación Católica, consideró que "es de inteligentes y de humildes" asumir que hay problemas que no han sido resueltos y es necesario ponerlos "en una mesa" para buscar "un acuerdo, un consenso, lo más amplio posible".

"Eso exige un esfuerzo inteligente y humilde de decir que los problemas no los hemos resuelto; la pobreza estructural en la Argentina hace veinte o treinta años que está y no la hemos resuelto", remarcó. "Entonces, por qué no nos sentamos a una mesa y buscamos unos puntos mínimos para poder decir que hacemos un camino común, dentro de ciertas diferencias. Esa es la madurez que necesitamos", agregó.