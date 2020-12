La defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, consideró este miércoles que “la baja de edad de punibilidad no es la solución" para disminuir los índices de criminalidad, al referirse al caso del adolescente de 15 años detenido el martes por el homicidio de un ciudadano armenio que circulaba en bicicleta por el barrio porteño de Retiro.



“Lo que tenemos por ahora -aseguró Graham al hablar con Télam- es un sospechoso y tratemos de que los medios no lo declaren culpable antes de tiempo, más allá de lo que aparece”.



En ese sentido, agregó: “Como Defensoría creemos que la baja de edad de punibilidad no es la solución para el problema de los índices de criminalidad de delitos graves por debajo de los 16 años”.

“Está probado en la región, y en el mundo, que la baja de punibilidad no influye en absoluto en la baja de criminalidad. Y esto es para todas las franjas etarias, no sólo en el caso de niños y adolescentes”, afirmó Graham.



La funcionaria se mostró partidaria de “ avanzar con derogar la Ley 22.278 (que regula el régimen penal de la minoridad) y se cambie por una ley más moderna y más adecuada a la convención sobre los derechos del niño”.



Según la especialista, la nueva norma “no debe implicar la baja de la edad de punibilidad, que es lo que nos ha impedido tener una nueva ley penal juvenil”.

“Hay un montón de proyectos que son muy buenos, y el objetivo es que se garantice la debida defensa de los chicos y chicas y que haya medidas alternativas a la privación de la libertad, que esto sea la última ratio”, opinó.



“Hay que trabajar también sobre las medidas alternativas para la resolución de conflictos, sobre todo para los delitos bagatelares, de poca monta, que satisfagan el derecho a la defensa, los responsabilicen de sus actos y también satisfagan los derechos de las víctimas”, afirmó Graham.



Sobre el caso de la muerte del ciclista armenio, Graham consideró que “ la muerte de una persona es muy penosa, y todos estamos muy preocupados, amargados, y expresamos nuestra solidaridad y condolencias por este señor que falleció”.

El adolescente de 15 años detenido por el crimen de Dimitri Amiryan.

La opinión de Frederic, Santilli, D'Alessandro y Berni sobre el crimen en Retiro

El caso del asesinato del ciudadano armenio reavivó el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad. "No debemos estigmatizar y creer que todos los jóvenes se pueden convertir en victimarios”, aseguró el martes la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, al ser entrevistada en América 24.



La funcionaria dijo que hay un sector de la población que está “desatendido y maltratado” y que muchos adolescentes son llevados “a un camino sin salida”, en tanto que apuntó que el rol del Estado es “llevar seguridad en un contexto de extrema desigualdad”.



“Si el objetivo es impedir que sucedan homicidios a manos de menores, hay que empezar con políticas de prevención y no solo punitivas", concluyó la ministra.

El martes luego de ocurrido el hecho, el vicejefe de gobierno porteño, a cargo del Ministerio de Seguridad de la ciudad, Diego Santilli, dijo que "es hora de discutir la Ley Penal Juvenil" porque "no pueden entrar por una puerta y salir por la otra".



"Tiene que haber consecuencias para todos los delincuentes que desprecian la vida", aseveró. Por su parte, el secretario de Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, consideró este miércoles que “el sistema penal juvenil es un fracaso en su totalidad”.



“Yo no tengo dudas de que los chicos de 15 años comprenden la criminalidad de sus actos, pero con bajar la edad de imputabilidad no se soluciona el tema”, opinó el funcionario por la señal informativa TN.

D´Alessandro pidió “abordar la cuestión de manera integral” y recordó que “no prosperaron en el Congreso los proyectos presentados por Juntos por el Cambio” para tratar el tema.



“Nosotros planteamos que hay que reformular la ley, que la ley no permite que los menores tengan antecedentes, y este chico había tenido cuatro ingresos por robo. Y terminó como iba a terminar, si no mataba él lo más probable era que terminase abatido en un enfrentamiento”, sostuvo.

Sobre el asesinato del ciudadano armenio Dimitri Amiryan también opinó el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien al hablar con Radio Rivadavia dijo que "no somos un país normal y algunas instituciones no funcionan".



"Hasta que no se tome conciencia de que esas instituciones tienen que recuperar la agilidad, la responsabilidad y el compromiso para que las cosas funcionen, no tengo duda de que en la Argentina de hoy hay que bajar la edad de imputabilidad”, afirmó Berni.