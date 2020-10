El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, afirmó este lunes que son "completamente infundadas" las acusaciones en su contra, sostuvo que nunca incumplió "deber funcional alguno" y se consideró "blanco de una persistente campaña de desprestigio".



Rosenkrantz se pronunció así en una carta que envió a algunos medios de comunicación, luego de que se conociera un pedido de juicio político en su contra formulado por la diputada nacional del Frente de Todos, Vanesa Siley.



La legisladora apoyó su planteo en la actuación de Rosenkrantz en la causa de la "Noche del Apagón" del Ingenio Ledesma y en los "compromisos políticos y económicos" del magistrado "con corporaciones y personas vinculadas a la responsabilidad civil en la última dictadura militar".

"Hace tiempo soy blanco de una persistente campaña de desprestigio en distintas publicaciones y por parte de distintas personalidades. Me atribuyen falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza", escribió el presidente de la Corte en la nota que difundió hoy.

En ese texto, cuestionó la veracidad de imputaciones realizadas por el Juzgado Federal 4 en cuanto a que él posee "71 cuentas en el exterior", a su nombre, "para cobrar sobornos en numerosos paraísos fiscales".



"Antes enfrenté otras dos acusaciones penales: una por el delito de prevaricato por haber firmado el fallo 'Muiña' (en el que se discutía la aplicabilidad de la ley denominada del 2x1) y otra por ser partícipe durante el tiempo en que ejercía la profesión de abogado en una quiebra fraudulenta de una empresa que tenía una franquicia de una hamburguesería en Pinamar y Villa Gesell. Ambas fueron desestimadas por el juez Rafecas", detalló.

"Ahora una diputada oficialista presentó un pedido de juicio político en el que considera configurada la causal de mal desempeño que habilitaría la apertura del procedimiento en la Cámara de Diputados para investigar esos hechos y, en su caso, avanzar con mi destitución", agregó.



Entre otras objeciones, Rosenkrantz señala que Siley lo acusa de haber frustrado "gravemente el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución al haber favorecido y muchas veces asegurado la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado mediante sentencias contrarias al derecho vigente".

"Es curioso que se me acuse ahora por la sentencia de 'Muiña', que fue dictada hace tres años y que también firmaron otros dos jueces", advirtió en su carta Rosenkrantz.



Sin embargo, en 2017 hubo tres pedidos de juicio político a los jueces de la Corte Suprema Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti, por parte de diferentes bloques de diputados, relacionados con el fallo del máximo tribunal por el 2x1 a represores.