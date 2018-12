La familia de Santiago Maldonado apeló el cierre de la causa dictada por el juez Gustavo Lleral. "Trabajaron de manera oculta en sentido contrario al objeto procesal", apuntó la abogada Verónica Heredia. En una conferencia de prensa brindada en el Hotel Bauen, la familia Maldonado -igual que otros querellantes de la causa, como la Asociación Permanente de Derechos Humanos y el CELS- buscará agotar las instancias nacionales de apelación antes de recurrir a organismos internacionales.

"Estamos viendo fallos de jueces que se apartan de derecho. Ni siquiera respetan las reglas básicas mínimas de un proceso. Todo esto comenzó el 29 de noviembre cuando Lleral llamo a Stella (la madre de Maldonado). Queremos compartir lo que el juez le dijo", explicó Verónica Heredia.

Se refería a supuestas amenazas y presiones que Lleral habría reconocido ante la madre de Maldonado, pero que después negó en público. "Este es un fallo que tuvo como objeto decir un dia antes del G20 que no había delito ni nadie responsable. Necesitaban este fallo para mostrar al mundo, preocupado desde el 1º de agosto en Argentina, que acá no pasó nada. Ya apelamos. No va a quedar firme (el fallo)", sentenció la letrada.

Por su parte, Sergio Maldonado apuntó directamente contra Lleral al tratarlo de "mentiroso por lo que está diciendo. Dice que accedió a todos los pedidos de la familia y es mentira".