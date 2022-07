La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a dar un duro discurso marcando las diferencias dentro de la coalición del Frente de Todos, que se dio en medio de la renuncia de Martín Guzmán como ministro de Economía de la Nación.

A lo largo de su discurso, la ex mandataria en dos ocasiones se volvió a referir a los "funcionarios que (no) funcionan" en medio de los cuestionamientos que ha realizado en los últimos tiempos en cuanto al "uso de la lapicera" y los cuestionamientos sobre algunas decisiones económicas adoptadas.

.

Este fue un tema al que se volvió a referir Cristina Fernández de Kirchner durante su último discurso en el marco del aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, por lo cual llevó adelante este sábado un acto en la localidad de Ensenada.

Cristina Fernández de Kirchner, sobre los "funcionarios que si funcionan"

La ex mandataria se refirió nuevamente a su frase, por primera vez mencionada en una carta abierta como autocrítica a la situación del Gobierno, respecto a los "funcionarios que no funcionan" dentro de la actual coalición.

En ese sentido, sin hacer una mención directa sobre Guzmán, dijo que en esta ocasión si estaba "positiva" y resaltó que hay "funcionarios que funcionan", momento en el que se refirió al procurador del tesoro Carlos Zannini, por su rol en la creación del gasoducto Néstor Kirchner.

.

"Si tenemos gasoducto es porque hizo una correcta interpretación de la ley y entonces se pudo firmar el DNU a los 9 días. Vieron. Hay funcionarios que funcionan, hoy estoy positiva", resaltó Cristina.

En plena renuncia de Guzmán, la Vicepresidenta habló sobre escuchar otra voces

Cristina Fernández de Kirchner se refirió a sus reunión con el economista liberal Carlos Melconián y repudió que “los del otro lado lo mataron” por encontrarse con ella.

"Él no está tan convencido de la economía bimonetaria y piensa más parecido a (Martín) Guzmán, sobre el tema del déficit fiscal", enfatizó la Vicepresidenta.

En ese sentido, remarcó: "Me voy a reunir con quien me tenga que reunir, no me niego a persuadir al otro, no me niego nunca a convencer".