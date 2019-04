Horacio Rodríguez Larreta visitó los estudios de Crónica HD para una entrevista exclusiva en el programa Santo Día. Allí, el Jefe de Gobierno se refirió a las elecciones que se llevarán a cabo este año, así como las principales problemáticas con las que se encuentra la Capital Federal, donde el Pro gobierna hace ya 12 años.

"Vamos a apoyar la candidatura de Mauricio Macri a nivel Nacional, de María Eugenia Vidal en Provincia y la mía en Capital", detalló aunque no dio indicios sobre quién acompañará al actual presidente en la viceprecidencia.

"Todavía no hablamos con Macri de candidaturas. Tenemos diferencias de entrada por los equipos de fútbol yo soy de River. Pero además durante la gestión tenemos diferencias y lo charlamos. El acepta y promueve al que piensa diferente a que lo diga", detalló.

Lejos de pensar que en Capital tienen la elección ganada, Larreta explicó: "Estoy convencido que los argentinos no quieren volver atrás. El cambio está en marcha y no se va a detener. La diferencia es que la ciudad tenemos un trabajo de 12 años, pero al principio fue difícil también. Caían 4 gotas y teníamos el agua en la cintura en Puente Pacífico. También aquel primer invierno tuvimos 80 escuelas sin clases en invierno porque no había calefacción".

Sobre la problemática de los porteños, detalló que la "seguridad y temas del mantenimiento" son los principales. Y se arrepintió sobre el hecho de no haber, en su momento, aceptado que al traspaso de la Policía se haya sumado la de la Justicia.

"Apenas Macri asume nos traspasa la policía. No fuimos tan enfáticos que de la mano de la esto nos pasen la justicia también. Y ahí queda una pata floja, de esto me arrepiento deberíamos haber insistido", se sinceró. Sin embargo, pensó en su momento que "era mejor ir paso a paso. Primero la policía, segundo la justicia. pero deberíamos haber hecho todo junto", inisistió.