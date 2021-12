Dos de las principales figuras de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, salieron a respaldar públicamente a Mauricio Macri. Fue horas después de que se conociera el procesamiento del expresidente en la causa judicial que investiga el presunto espionaje a familiares de las victimas del ARA San Juan.

"Macri no espió ni mandó a espiar a nadie. Confió plenamente en él. Claramente detrás de este procesamiento hay una fuerte persecución política", dijo en las redes sociales Rodríguez Larreta, quien secundó desde la Jefatura de Gabinete al exmandatario cuando éste se encontraba al frente del Gobierno de la Ciudad.

Por su parte, Vidal (ex gobernadora bonaerense y actual diputada electa por la Ciudad) cargó contra el juez federal de Dolores, Martín Bava, quien lleva adelante la causa. Dijo que "jueces como Bava nos avergüenzan" y que "ninguna persecución política nos va a intimidar ni a frenar".