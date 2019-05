El secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete, Fernando Sánchez, sostuvo este jueves que "no tienen que existir más" las "suspicacias" generadas por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de pedir el expediente de la causa en que se acusa a la senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchher por desvío de fondos de obra pública, días antes de empezar su juicio oral.



Aunque valoró que el máximo tribunal anunciara que su pedido no demoraría el juicio, declaró a periodistas que "los jueces, los fiscales y los procesos tienen que ser confiables, no sólo para los acusados, sino para la sociedad en su conjunto".

La Corte Suprema aclaró este jueves que el pedido de los expedientes del juicio denominado "Vialidad" no suspende la primera audiencia del juicio prevista para el próximo martes.



Aclaró que "la medida es al solo efecto de examinar la causa que, una vez extraídas y certificadas las copias pertinentes, será devuelta al tribunal, en tiempo oportuno".

Sánchez, de la Coalición Cívica, dijo al respecto que los argentinos necesitan "mayores certezas" sobre los proceso judiciales y estimó que la aclaración de la Corte Suprema va en ese sentido.



"Este tipo de suspicacias no tienen existir más", apuntó Sánchez, quien asistió a la apertura del Consejo Federal para la lucha contra la Trata, que se celebra en la Legislatura porteña.