El candidato a presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna, habló en diálogo exclusivo con Luis Bremer en el programa "Tarde O Temprano" por Crónica HD, y sostuvo que "el Gobierno busca convercer que la culpa es de la oposición".

El ex ministro de Economía se refirió a sus dichos sobre una charla con el presidente Mauricio Macri, quien, según afirmó el economista, lo llamó y le consultó por un proyecto de ley que todavía no se había presentado en el Congreso. "Me da la sensación que hubo problemas de comunicación interno en el Gobierno", ya que "cuando Macri me dijo que creía que el proyecto ya estaba en el Congreso lo noté genuino", expresó Lavagna.

En cuanto al rumbo de la economía, el postulante presidencial apuntó que "faltan decisiones profundas, sino nos va a seguir en estancamiento como en los últimos ocho años".

Por otro lado, respecto al desembolso del FMI, Lavagna indicó: "Al igual que a Macri, me comuniqué con dos votantes importantes en la decisión y les transmití que ese dinero es necesario, pero bajo ciertas condiciones".