Roberto Lavagna, precandidato a presidente de la Nación por Consenso 19, volvió a confirmar este jueves su postulación y su ruptura con el peronismo de Alternativa Federal, al que acusó de apoyar el "pago a los acreedores y el achique del Presupuesto".



También sostuvo que "nadie tiene la mayoría en Argentina y hay que pensar en gobiernos de coalición" para "poner en marcha al país y salir del estancamiento de ocho años".



Lavagna confirmó que Consenso 19 está equidistante de Cambiemos, del kirchnerismo y de Alternativa Federal, y dijo: "La sociedad argentina está polarizada entre Cristina y Macri. Ambos han gobernado y no han tenido buenos resultados porque las sociedades polarizadas nunca avanzan. Aunque recibamos presiones de un lado y del otro, vamos a seguir insistiendo por el camino del medio".



"El tiempo dirá como serán las cosas. Hay demasiada política y poca visión de país. Nadie tiene mayorías en la Argentina. Hay que pensar en gobiernos de coalición", expresó.



Sobre Alternativa Federal, Lavagna destacó que ese grupo "respondió con un apoyo al pago a los acreedores y al achique del Presupuesto, y nosotros manifestamos una opinión contraria a eso". Y remarcó: "Hay una diferencia de fondo".



Sostuvo entonces que "la premisa de Consenso 19 es cambiar el enfoque económico (porque) no podemos vivir bajo el sistema del ajuste permanente".



En declaraciones a Radio Fènix, de La Rioja, abundó: "Sacamos un proyecto del Consejo Económico y Social que tiene que ayudar al proceso de poner en marcha la economía. El 50 % de la capacidad industrial no se utiliza, hay que aprovechar los recursos naturales". Lavagna reiteró su crítica al gobierno de Mauricio Macri y aseveró que "en lugar de lluvias de inversiones, llovió para afuera".



También advirtió que "no se soporta más la presión tributaria; subió de una manera enorme y hay que animarse a bajarla", y destacó la necesidad de recrear las economías regionales y de "centralizar la educación en la Nación, ya que los contenidos y la calidad tienen que volver a ser de carácter nacional, todo dentro de un Consejo Federal".



Sobre la fórmula kirchnerista Alberto Fernández-Cristina Fernández, aclaró que "no opino de las fórmulas (porque) no hay que meterse en la vida política de otros partidos". Y remató: "Es legal, están en su derecho".

Y de Consenso 19 dijo: "Esperamos que sea lo más amplio posible, tiene que haber una tercera alternativa, lo cual no niega que exista una polarización, y es complejo romper esa polarización porque tienen el poder y el dinero".



Además, Lavagna afirmó que "el país estancado será la herencia que dejará este gobierno".