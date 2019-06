El ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, ratificó hoy su precandidatura presidencial por Consenso 19 y remarcó su posición equidistante de otras fuerzas, al señalar que está "en el medio, como una alternativa a los dos polos, ni con Macri ni con Cristina".



En la inauguración de su local partidario en el centro porteño, Lavagna también puso límites a posibles acuerdos con otros sectores opositores y confirmó que está fuera de Alternativa Federal.



En un acto proselitista con matices de lanzamiento de candidatura, Lavagna fue contundente a la hora de hablar de las negociaciones con el peronismo llamado "federal" y le envió un mensaje a sus posibles aliados: "No estoy dispuesto a acordar con alguien solamente para ganar una elección, sí en varios puntos programáticos para luego gobernar en un consenso basado en un proyecto", declaró ante los medios.



Sin embargo, no cerró la posibilidad de un pacto con otros sectores de la oposición cuando aclaró: "yo hablo con todos, pero nadie me va a arrastrar a un polo o al otro. Estamos firmes por el camino del medio porque somos coherentes y es lo que la gente nos pide".



Rodeado de ex funcionarios duhaldistas y sindicalistas cercanos al gremialista y operador político Luis Barrionuevo (Gastronómicos), Lavagna habló desde un escenario bajo, en el centro del lugar, y comenzó con críticas al Gobierno nacional y a los medios de comunicación.



Dijo que su partido fue "blanco de toda clase de operaciones políticas, de medios de comunicación y demás, tendientes a que Consenso 19 no sea una alternativa en las próximas elecciones".



En otro tramo de su discurso remarcó: "Estamos donde queremos estar cuando anunciamos Consenso 19. Somos una alternativa. Ni con (Mauricio) Macri ni con Cristina (Fernández de Kirchner). Somos un país con recursos y tenemos que ponerlo de pie", subrayó.



"Ambos lados de la grieta creen que somos un peligro para su poder. Ambos defienden la trampa, que no es otra cosa que hacerle elegir a los argentinos en 2019 entre el fracaso del pasado o del presente. Ambos defienden este péndulo permanente entre lo malo y lo peor, lo peor o lo malo, pónganlo ustedes en el orden que quieran", agregó.



Consideró que "por distintas vías, el populismo distributivo y el conservadurismo financiero han fracasado en el objetivo de proteger el trabajo y la producción. La ignoraron, y por eso tenemos que defenderla".



Y continuó: "Consenso 19 tiene como objetivo central servir con coherencia la vida pública Argentina y en lo posible despolarizar, terminar con esta grieta, evitar una sociedad dividida y en conflicto permanente. Todos sabemos que en todos los tiempos y lugares las sociedades divididas no progresan".



Entre sus líneas centrales de programa de Gobierno marcó tres puntos básicos: "Reforzar la democracia republicana, poner en marcha la economía, que es la única manera de alcanzar el bienestar, y hacer de la estimulación temprana de la nutrición infantil y de la educación un continuo de políticas desde el día uno en adelante que aseguren un cambio total en el desarrollo de la niñez y la juventud, el sector más afectado por los fracasos anteriores".



Lavagna concluyó diciendo: "tenemos la oportunidad de recuperar la ilusión y alcanzar la prosperidad, y todo eso va a ser más fácil si ponemos en nuestras intenciones algo inmaterial que es fundamental, que es poner un sentido de patria".



Otro orador fue el sindicalista textil y líder de las 62 Organizaciones Sindicales Peronistas, Hugo Benítez, quien afirmó: "todo el mundo pide trabajo y fue Roberto Lavagna quien ya lo hizo en el 2001 cuando Argentina estaba en llamas. Lavagna fue el creador de trabajo para poder salir de ese infierno. Por eso lo vamos a acompañar todos los trabajadores porque con él salimos de esta crisis porque sabe crear trabajo".



Para la inauguración del local partidario, ubicado a metros de sus oficinas de Paraguay 1132 de esta capital, se instaló una pantalla gigante para la militancia aportada principalmente por el sindicato de Gastronómicos.



La sede ubicada en Cerrito y Paraguay está decorada con una gigantografía de Lavagna y tres eslóganes de campaña: "Consenso para que vivas mejor", "Consenso para que tengas trabajo", "Consenso para que vivas sin inflación".