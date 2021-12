El discurso de la legisladora porteña, Ofelia Fernández, continúa replicandose a través de las redes sociales un día después de la sesión en la que juraron los legisladores electos el último 14 de noviembre y en la que pidió una cuestión de privilegio para aclarar los tantos con quien asumía su banca y la había insultado en Twitter en reiteradas oportunidades al tratarla de "gorda puta incogible". Se trata de Leonardo Saifert, de La lIbertad Avanza, espacio liderado por Javier Milei y en el se referencian como libertarios.

Para varios usuarios de las redes sociales que viralizaron el video con las palabras de la parlamentaria más joven de Latinoamérica (nació en abril del 2000), Saifert "ha sido domado" luego de que pidiera "mil disculpas" por su comportamiento.

Ofelia, diputada porteña del Frente de Todos, arrancó su alocución frente al cuerpo de legisladores que ahora incluye a representantes de la agrupación que responde a Javier Milei aclarando el motivo de su intervención: "Porque es el primer día de algunos y quiero que un límite a la violencia esté establecido desde el principio".

Hoy asumieron algunos legisladores que solo son vivos atrás de la pantalla, ademas cayeron sus militantes a agredirme a la puerta. Miren: acá entran sin su teatrito violento. pic.twitter.com/qwCtLg6CoX — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) December 7, 2021

Contó que "ayer (por el lunes) cuando me retiraba de la Legislatura fui agredida un grupo de libertarios". La persiguieron y le gritaron frases desagradables un buen rato. Ofelia recordó que "hoy (por el martes) asume un diputado que me ha dicho gorda hija de puta incogible en más de diez oportunidades, entre muchas otras cosas".

"Yo no pienso ser su víctima. No tengo problema en ser su enemiga y demostrar insistentemente que para mí lo que le vienen a proponer a la sociedad está mal", continuó.

"Pero lo voy a hacer hablando de política, a diferencia tuya, que no voy a decir tu nombre -expresó señalando a Saifert- porque tengo bastante más trascendencia que vos y regalos no hago, lo hago en tu cara como lo estoy haciendo ahora".

la refe fue esta pic.twitter.com/l4HfUTSj6q — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) December 7, 2021

"Pido que pidan disculpas y, si es posible, que les digan a sus militantes que venir de a cuatro a la puerta del lugar en que trabajo no es de fuertes, sino por el contrario, bastante de cagones, discúlpenme la expresión", agregó.

Por último, Ofelia Férnández hizo mención al marco institucional: “Bienvenidos a la Legislatura. Miren, esto no es Twitter. Hay reglas, hay sanciones".

La respuesta de Leonardo Saifert a Ofelia Fernández

El libertario del espacio de Javier Milei cerró su cuenta de Twitter donde había posteado comentarios xenófobos.

Tras el discurso de Ofelia Fernández, Saifert tomó la palabra: “Quiero referirme a los dichos de la diputada. Eso pasó en una época en la que yo no tenía peso, ni responsabilidad política de ningún tipo. Estaban dirigidos a un grupo muy muy chico", explicó.

“De todas maneras, estoy consciente de que esos dichos están completamente fuera de lugar. No tienen que tener apoyo de ningún tipo y quiero pedir disculpas a Ofelia, a la diputada Fernández y a todos los que se hayan sentido ofendido por esos dichos. Mil disculpas. Con respecto a las personas que te agredieron afuera, no tengo idea quiénes son. No estaba consciente de eso. Obviamente, lo repudio por completo”, cerró Saifert.

Ante el revuelo en redes sociales por la discusión en el ámbito parlamentario, algunos usuarios intentaron buscar las afirmaciones de las que se lo acusó al legislador en su cuenta de Twitter pero se encontraron con que había sido cerrada antes de asumir. No tardaron en llegar capturas de viejos tuits de Saifert en los que insulta a personas con discapacidad, judíos y a quienes viven en barrios vulnerables.