En un discurso frente al Foro Económico Mundial, el presidente Mauricio Macri se mostró con gran predisposición a que se avance con un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

"Creo que es una oportunidad sin par para ambos. La semana que viene tendremos una reunión importante en Bruselas. Estamos cerca de sellar un acuerdo. Me voy a reunir con Macron y espero que me dé buenas noticias, porque me han dicho que tenemos una traba con la agricultura", señaló el mandatario.

Además, aseguró que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea "debería ser una asociación natural, porque en Sudamérica todos somos descendientes de europeos; así que debería ser el primer acuerdo, el prioritario, antes que todos los demás".