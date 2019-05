Por Roberto Di Sandro

El Decano

71 años en la Casa Rosada

rdisandro@cronica.com.ar

INTIMIDADES ROSADAS Y MUCHO MÁS...

Ahora, un español

El informe le llegó este fin de semana al presidente Mauricio Macri. Decía, casi exactamente: la economía este año tendrá “una caída” de casi el 3%. La nota fue puesta en manos del primer mandatario en medio de una reunión, primero con el gabinete general, y luego con sus acostumbrados amigos del Círculo Rojo. Claro, la horrible descripción se mezcló en medio de la conversación política, directamente dedicada a los nuevos candidatos de todas las fracciones, ofertas increíbles, insólitas y a veces poco serias, que ofrece el país cuando hay una elección a presidente. Esta presentación de los candidatos intenta borrar la grave situación económica y distraer la atención pública. Pero es sumamente difícil hacerlo.

Las quejas alcanzan dimensiones sustanciales en casi todos los sectores y, por más “condimentos” que se tratan de agregar a quienes son los políticos que van a sentarse en los puestos clave del país, la falta de trabajo, de salarios y otros graves problemas generan una mayor tensión en la población. En las últimas horas, a pesar de la obsesión que tiene Macri por el sacudón que dio la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al designarse precandidata a vice y poner en el primer lugar a Alberto Fernández, no hay forma de parar la inflación, la desocupación y demás problemas sociales que no se resuelven.

Como dijo una voz muy directa al actual Presidente: “No saben generar trabajo”. Pero ahora nos metemos en este berenjenal de nombres y estrategias que no sólo se advierte en el gobierno, sino también, y lo decimos con conocimiento informativo, en la oposición. Un español comienza a movilizarse. Hacia allí vamos.

A medir, señores

Hace una semana aquí mismo dijimos que Jaime Durán Barba, quien llevó al triunfo a Macri, cuando conoció el nuevo dueto de Unidad Ciudadana, llamó por teléfono desde el exterior.

El ecuatoriano, que cobra no sólo en dólares sino también en euros por dar charlas fuera del país, habló con el jefe máximo y le sugirió comenzar a medir “de inmediato”. No sólo con la flamante fórmula, sino con los otros postulantes. De allí que empezó a “tallar” el otro asesor de números que tiene el gobernante: Roberto Zapata, el sociólogo español que ya se maneja con equipos en todo el país.

Las encuestas que casi a diario recibe el que manda dicen que su imagen cae constantemente, aun cuando algunas fijan un incremento al aparecer los nombres de Alberto y Cristina. Allí se ponen contentos. Desde el lado del peronismo histórico, a través de aquel Club del 45 que presidió Rodolfo Decker -donde todavía rige la doctrina-, opina sobre el binomio F-F y, con absoluta certeza, repiten constantemente y hasta lo escriben en el libro: “Ninguno de los dos es peronista y nunca lo fueron”. De cualquier manera, los tiempos cambiaron y bueno hay que dar paso a la libertad de palabra y de pensamiento.

Este informe del asesor español será presentado, completo y con detalles de diferentes voces, dentro de quince días. Dicen que le marcará al Presidente un vaticinio bastante claro de lo que queda para llegar a las PASO en agosto y las elecciones generales en octubre. A decir la verdad, señores.

Mañana, ¡Día D?

En la residencia de Olivos, tras la celebración del día patrio que tuvo largo trámite, porque después del tedeum y la visita al Cabildo, el Presidente y su esposa se fueron a Olivos para servir un locro a un núcleo de figuras, no sólo oficiales, sino políticas y sociales. Se habló de todo y, por supuesto, destacaron la reunión cumbre que mañana tendrá la UCR. Allí se definirá el apoyo total o no a Cambiemos. Se comentaba mucho la posición de Alfredo Cornejo, que es opuesta a la de Macri y a quien el dirigente le dijo dentro de un clima de tensión la posibilidad de dar un paso al costado, para dejar como candidata a María Eugenia Vidal.

Juntamente en la reunión del partido centenario puede decidirse la suerte de Macri, teniendo en cuenta que una respuesta negativa generará, sin duda, un debilitamiento en los números electorales. Asimismo. Cornejo ha pedido que Cambiemos se amplíe e incorpore a sectores del justicialismo federal. Justamente en las últimas horas el propio Macri parece tener la misma disposición y están cambiando las cosas con entrevistas con Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti, ya registrados, y faltarían Sergio Massa, Roberto Lavagna. También hay una invitación para que vaya Alberto Fernández, en su calidad de candidato de la Unión Ciudadana en lugar de Cristina, que se autodesignó vicepresidenta. Todo esto será tema de mañana en la Convención, pero ayer y hoy, en Olivos, se sigue hablando mucho de lo que puede pasar mañana. Atención amigos de Crónica, que será una jornada para alquilar balcones.

Tómelo con pinzas

Es imposible dejarlas pasar. Circulan algunas realidades y otras versiones. Si tenemos que calificar todo eso, sinceramente, la palabra sería: locura. Pero lo ponemos a su consideración, aun cuando sabemos que usted también ya las ha escuchado y, muchas veces, se habrá reído porque no puede creerse, pero su subconsciente se ha detenido en un “¿y si es verdad?”.

Lea: el gobierno cree que con todas estas estrategias que aparecen sobre tantos candidatos la gente se olvida de lo que sufre por faltarle todo. “No comemos vidrio”, dicen. Así se expresan constantemente ante los periodistas.

Sigo:

1) Macri y Cristina darían un paso al costado para pacificar el país. Ja.

2) Elisa Carrió se alejará de la política para no dar más problemas. Ja.

3) Alberto Fernández tendrá absoluta independencia para gobernar. Ja.

4) El Control de Investigación de Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella advirtió la baja posibilidad de salir de la recesión en los próximos seis meses. Aquí nadie se ríe. Al contrario, afirman y hablan de mucho tiempo más.

Llegó a la Casa Rosada: Alberto Fernández le pidió a Sergio Massa que acepte integrar la UC como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. El tigrense le dijo que No. Ahora se menciona a Axel Kicillof. ¿Si puede? Son furcios o están en la mente.

Veamos: Marcos Peña hizo algunas menciones y cuando aludió al presidente, habló de Macri y también de María Eugenia Vidal. Hubo un momento de silencio. El otro furcio, si se le puede llamar así, surgió de Diego Santilli: María Eu.... “Perdón”, dijo y mencionó a Macri y otro silencio. Hay más para decir, pero lo dejamos para la semana que viene. Fin del bloque.

La huelga del 29

En las últimas horas, en Olivos se han realizado varias reuniones del mandatario con figuras del gabinete. Una de ellas, la de Dante Sica, titular de la Producción y Trabajo, fue la más destacada. No se dio información oficial, como siempre, pero tuvo mucho que ver con la huelga del 29 que, según el informe recibido por el propio mandatario, será contundente. Existen en estas horas llamados y más llamados telefónicos para intentar reducir parte del paro, pero según las respuestas, no habrá manera de que los trabajadores la levanten. Existen versiones que circularon en el edificio de Sica, donde se habla del propósito del ministro de “parar” la huelga admitiendo algunas concesiones.

La reflexión es ésta: “Hay cierta costumbre de este gobierno de llegar siempre tarde”. Telón.

Volvemos en siete días y el miércoles a las 22.30 por la pantalla de Crónica HD. Nuestra despedida de hoy es un Feliz Día de la Patria para todos. Buena semana.