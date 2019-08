Mauricio Macri pisó fuerte el acelerador y mudó la campaña, en el tramo final, a las redes. "Decir públicamente a quién vas votar tiene un efecto inmediato sobre los demás", escribió el Presidente en su cuenta de Twitter. El pedido de Juntos por el Cambio es subir una imagen del jefe de Estado el jueves a las 19 junto a la frase "Yo lo voto". Este lunes, en tanto, se mostrará en Santa Fe.

Un pequeño hilo en su cuenta de Twitter sirvió como invitación a votar al oficialismo el próximo domingo, día de las elecciones primarias. "A nada le tienen más miedo que a personas como vos diciendo que me van a votar. Decir públicamente a quién vas votar tiene un efecto inmediato sobre los demás. Tu declaración funciona como un cartel que fija una posición e invita a los otros a hacer lo mismo", escribió el mandatario.

Para Mauricio Macri, "no se necesitan argumentos, no es necesario dar explicaciones. Es tu autoridad, tu confianza, tu credibilidad, la que tus relaciones valoran para acompañarte en tu decisión. Por eso yo te invito a publicar esta foto en tus redes". En Twitter señaló que "tu declaración es decisiva. Te aseguro que a nada le tienen más miedo que a personas como vos diciendo que me van a votar. El jueves 8 a las 19 horas en punto todos juntos vamos a decirlo en la red social que elijas: Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp".

Para ello invitó a ingresar al sitio www.yovotomm.com. Por fuera del mundo virtual, Macri cierra este lunes la campaña de Juntos por el Cambio en la provincia de Santa Fe con un acto en la ciudad de Rosario acompañando a los candidatos locales que señalaron que "los santafesinos van a decidir no volver al pasado".

Los oradores locales serán el diputado provincial Federico Angelini, la representante de Franja Morada Ximena García y el diputado por Santa Fe José Núñez.El precandidato a diputado por Juntos por el Cambio, Federico Angelini, afirmó a Télam que "va a ser una elección muy polarizada", aunque tiene "la sensación" de que "los santafesinos saben que el kirchnerismo le hizo mucho daño a la provincia y van a decidir no volver a ese pasado".