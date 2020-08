El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Máximo Kirchner, cuestionó la abstención de Juntos por el Cambio en la votación del proyecto de moratoria impositiva, al afirmar que "las condiciones económicas del país en 2019 eran paupérrimas", a la vez que expresó que Mauricio Macri "es mucho mejor turista que Presidente", en alusión al viaje del ex mandatario a Francia en plena pandemia.



"Esta ampliación de la moratoria se había votado a fines del año pasado porque ya en ese momento las condiciones económicas del país en 2019 eran paupérrimas; que sufrían los argentinos, los de la informalidad, los trabajadores", comenzó el diputado oficialista su discurso de cierre del debate sobre la moratoria aprobada anoche.



En ese sentido, agregó: "Me parece muy bien que tratemos de ver como rescatamos a miles de argentinos y argentinas, que no pueden mantener el comercio abierto, o a aquellos que no saben si podrán mantener el trabajo; porque hoy los diputados cobran su salario y a fin de mes lo tienen".

"En los discursos (de Juntos por el Cambio) hubo una falta de creatividad notable, estuvieron refiriéndose a lo mismo todo el día -a la empresa de combustibles OIL- ; y les recuerdo que así le hablaron a la sociedad durante los últimos cuatro años en vez de hablarles de las cosas que les tenían que hablar y así fue el resultado del 27 de octubre", continuó.



Más adelante calificó de "irresponsables" a los integrantes del gobierno de Cambiemos por no haber aprovechado "un préstamo récord obtenido, de 67.000 millones de dólares, según el diario Clarín"



"El asesor de Trump, Mauricio Claver dijo que el préstamo a la Argentina del Fondo Monetario Internacional había sido para que Macri ganara las elecciones. Le prestaron 44 mil millones de dólares para que ganara las elecciones y las perdió. Un intendente del pueblo más recóndito del interior con ese dinero le gana las elecciones", expresó.

Promediando su discurso, enfatizó: "Desde 2015 gobernó Mauricio, que es Macri. El de Sevel, el que se lleva puesta a la Corte Suprema, el del Correo Argentino. El que no le pagaba al Correo Argentino y cuando se hizo el blanqueo vino modificado desde la Casa Rosada".



"Ingresaron en el blanqueo, no le pagaron al Estado durante años y la plata la tenían para pagar el canon del Correo. Lo que hicieron fue insolventarse evadiendo impuestos y después armaron un blanqueo para traerla de vuelta", continuó.



El presidente del bloque oficialista, se preguntó: "¿Hablan de plan de impunidad? El presidente que asumió procesado por escuchas y a los cinco días de asumir lo desprocesan y los jueces que lo habían procesado terminan todos fuera del Poder Judicial. Y ahora está nuevamente atravesando una denuncia de espionaje".

"Votaron el 82% móvil y la populista Cristina lo tuvo que vetar porque el Estado no podía. Ustedes estuvieron cuatro años y no pusieron el 82% móvil porque hacen política de una manera irresponsable, tratando de frustrar a la sociedad", añadió.



Por último, sentenció: "Macri tiene todo el derecho de viajar con su familia por el mundo. Después de todas las causas que tuvo en la Argentina, ¿qué miedo puede tener el ex presidente a que el Poder Judicial le haga algo?".



"Creo que hace lo que le gusta que es hacer turismo. Es mucho mejor turista que presidente", completó.