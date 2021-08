La causa sobre la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner resumió como "un disparate judicical, institucional y político" en su alegato del último mes de julio, tuvo hoy una nueva audiencia en la que su abogado defensor, Carlos Beraldi, reclamó el sobreseimiento de los acusados y dijo que el Tribunal está ante una "oportunidad histórica" para terminar con prácticas que derivaron en "falta de credibilidad" del Poder Judicial.

Antes de finalizar la audiencia, el Tribunal aceptó evaluar el planteo de nulidad de la defensa, como así también, de inexistencia del delito. Aunque quedan más audiencias por delante, al causa podría acercase a su final.



"Así como la Corte brasileña absolvió a Lula por la violación de las garantías del juez natural e interferencia del poder político, creo que en este caso corresponde la misma resolución, la nulidad de todo lo actuado y declarar el sobreseimiento para todas las personas acusadas", afirmó Beraldi ante el Tribunal Oral Federal 8.

.





"Esta es una extraordinaria oportunidad histórica que tienen los señores jueces de empezar a terminar con prácticas que tanta falta de credibilidad le han ocasionado al Poder Judicial", consideró el abogado de la expresidenta.



Beraldi abrió la audiencia de réplicas a los argumentos que la semana pasada dio el fiscal de juicio Marcelo Colombo, cuando solicitó rechazar la nulidad y cierre del caso que piden las defensas, basadas en las reiteradas visitas de los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos al expresidente Mauricio Macri en 2016 a la residencia de Olivos y Casa de Gobierno.



El 29 de diciembre de 2016, los dos miembros de la Cámara Federal de Casación reabrieron la investigación de la denuncia por "encubrimiento agravado" hecha por el fallecido fiscal Alberto Nisman, que había sido cerrada por inexistencia de delito por el juez federal Daniel Rafecas.





Las defensas de procesados en la causa, como la expresidenta; el actual procurador del Tesoro, Carlos Zannini; el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés Larroque; y el senador Oscar Parrilli, entre otros, hablaron ante los jueces para refutar la postura del fiscal Colombo.

Cómo sigue la causa del Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA



Los jueces del TOF 8 María Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado resolvieron convocar a otra audiencia la semana próxima para escuchar posiciones de la fiscalía y las querellas particulares de DAIA y Familiares de víctimas. Estas dos últimas no se presentaron hasta el momento en las sucesivas jornadas de la audiencia pública para debatir el planteo de nulidad que ahora incorporaría el de inexistencia de delito.

.





Beraldi fue el primero en hacer hoy uso de la palabra y advirtió que "la manera más correcta de cerrar un expediente tan vergonzoso como es el del Memorándum" es aceptar el planteo de nulidad. El abogado sostuvo que la conducta de Hornos y Borinsky "de haberse entrevistado con el (ex) presidente (Mauricio) Macri" significó un "menoscabo de su independencia" y mostró la "interferencia" del poder político en sus decisiones.





El fiscal Colombo sostuvo que no se demostró pérdida de imparcialidad en los jueces porque no se supo para qué visitaron al entonces Presidente, quien además no "era parte" en la causa Memorándum, dijo Beraldi y pidió desestimar este argumento porque de "lo que se trata es de un planteo sobre la independencia del juez".



"El señor fiscal está confundiendo independencia con imparcialidad. Aquí de lo que se trata es de un planteo sobre la independencia del juez y el Presidente de la Nación, como titular de uno de los poderes del Estado justamente es una de las personas que, para preservar la independencia, no puede tener contacto con los jueces", agregó el abogado. Además, "los jueces tienen una norma imperativa para que este tipo de conductas no afecten la credibilidad de su magistratura", según dijo.

.





"Demostré cómo se multiplicaron los procesos penales contra la persona que yo represento (la expresidenta)" agregó, al sostener que en el macrismo hubo una "perspectiva más de persecución partidaria" desde organismos como la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera.



"Esos organismos del Poder Ejecutivo actuaban impulsándolos, y se había colocado como debate público una cuestión de si la doctora Cristina Fernández de Kirchner debía o no terminar presa, hasta ese nivel se llegó", cuestionó.



Sobre las visitas de Hornos y Borinsky a Macri, el abogado habló de un "ocultamiento" y finalmente "los jueces terminan fallando en consonancia a lo que pedía el poder político". "La fiscalía deduce que Macri no había leído el fallo" cuando felicitó por él mismo a los jueces un día después de reabierta la causa, recordó Beraldi.





"Pensar que Macri va a leer un fallo realmente es un exceso de optimismo por parte del señor fiscal, pero pensar que Macri pueda hacer una interpretación jurídica del falo es todavía más extravagante", ironizó Beraldi.





A su turno, la defensora de Larroque y exjueza de un Tribunal Oral Federal de San Martín, Lucila Larrandart, advirtió que "lo que está en juego son las violaciones a garantías, tratándose de los jueces que dictaron la apertura de la causa y que habían recusado las defensas".



"Macri era parte del Poder Ejecutivo y estaba muy en contacto con los jueces que resolverían sobre la causa y además se acreditaron otras circunstancias que demostraban el interés del entonces Presidente por el tema", afirmó.



"En una oportunidad, Macri dijo, textual, que si no estaban de acuerdo con las resoluciones, 'buscaremos jueces que nos representen'".

.





Por su parte, la abogada Graciana Peñafort, codefensora de Larroque y quien también fue letrada en la causa del fallecido excanciller Héctor Timerman, sostuvo que el fiscal Colombo hizo una "ficción, que es inviable"



"No se puede aplicar la máquina del tiempo, nadie puede devolver el tiempo en prisión ni retornar a la vida, pero sí hay una oportunidad histórica que no debe ser desaprovechad. No se pueden vulnerar graciosamente los derechos", concluyó.