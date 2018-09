Por Roberto Di Sandro

70 años en la Casa Rosada

rdisandro@cronica.com.ar

El presidente Mauricio Macri viajó a los Estados Unidos. Hablará en la Asamblea de las Naciones Unidas. Pero tiene dos entrevistas sobresalientes: una con Donald Trump y la otra con Cristian Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional ( FMI). En la primera buscará más apoyo de "su" amigo, el polémico mandatario yanqui, y en la segunda intentará cerrar definitivamente el nuevo acuerdo con la institución que presta dinero, aunque con poca sensibilidad en cómo lo hace, ya que impone condiciones. Pero como dijo un hombre cercano al gobierno: "No nos queda otra". Mientras tanto aquí se avecinan días duros y complicados. Movilizaciones y paro de las CTA y organizaciones sociales, mañana; huelga general de la CGT el martes, cuando -dicen- no funcionará nada y como marco algo que golpea mucho: la desocupación, calculada recientemente en 9,6%. La falta de trabajo ha aumentado una barbaridad y Macri se fue al país más poderoso del mundo tras presidir en Olivos -el viernes y ayer antes de partir- una serie de reuniones preocupantes con su gabinete. "La situación es difícil", se escuchó de uno de los participantes, y las dificultades se extienden porque aún no se ha sellado definitivamente el acuerdo con los gobernadores para la aprobación del presupuesto 2019. Hay un si número de detalles que pasaremos a enumerar de inmediato.

Vidal y la Iglesia

Mientras tanto, María Eugenia Vidal se mueve en medio de los problemas de desempleo yendo y viniendo por todos lados. Se reunió con los curas del conurbano, donde la falta de trabajo crece cada vez más. Allí, junto a la Iglesia, escuchó pormenores directos del obispo de Merlo-Moreno, Fernando Maletti. Son escalofriantes los números. Casi dos millones de desempleados. Brindó informe el Indec junto a la Iglesia. La dama consciente de lo que ocurre informó al Presidente. Ahora esto que se llama Diálogo social, con la Iglesia como convocante se profundizará aún más. Los curas, a través de sus parroquias, muestran la realidad. Además, la gobernadora también habló con los intendentes. Expectativas.

¿Bono de fin de año?

Nadie del gobierno dijo una sola palabra. Sólo rumores giraron en torno a la versión. Parece que gobernadores e intendentes solicitarían un bono de fin de año para aliviar la situación de trabajadores administrativos de todo el país. En la Casa Rosada no hay un solo indicio pero sí, por el lado de la del Desarrollo Social, ya se presentaron varias sugerencias en este sentido. Justamente la ministra a cargo del área, Carolina Stanley, recorre territorios afincados en el Gran Buenos Aires y palpa directamente cuál es la situación. Tiene un contacto directo con los afectados y ve a mucha gente que ha perdido su trabajo. "Buscamos soluciones ya", ha dicho la mujer, que no se detiene un instante. Alguna vez hicimos una nota con ella y tenía colgada en una de sus paredes el retrato de Evita. Seguramente hay cierta "inspiración" en aquella inolvidable mujer. La preocupación crece.

Prevención

Paralelamente y teniendo en cuenta las movilizaciones y paros de la semana que se inicia, el gobierno toma medidas de prevención para evitar cualquier alteración del orden. Patricia Bullrich le ha llevado al Presidente un informe sobre la prevención para estos días, que incluirá sí medidas acordes con las circunstancias sin trabar cualquier tipo de manifestación o exteriorización tranquila y evitando la represión. Justamente se reunieron ayer con Macri en Olivos, donde también se trazaron aspectos salientes de las estrategias que se adoptan en las fronteras para evitar el ingreso de elementos extremistas o narcotraficantes. Allí sí las Fuerzas Armadas establecen las prioridades que deben tomar los organismos de seguridad. Esto se extiende a todo el país.

1) Las cosas que tiene la vida. Durante 12 años el nombre de Juan Domingo Perón ni figuró en los movimientos del gobierno anterior. A veces surgía la foto de Perón y Evita juntos, para algún hecho trascendente porque atraía de inmediato a la gente. Después, el olvido. Ahora la figura del gran líder se asienta en grupos concentrados en sectores enfrentados a los K y que no quieren saber nada con Cristina. Este escriba, que tiene años en esta Rosada, vio entrar muchas veces a dirigentes del PJ para escuchar y aplaudir a rabiar a la ex presidenta. Después, ya en el ocaso del gobierno y la pérdida de elecciones, se produjo "la grieta" y comenzó el desbande. Ahora, por ejemplo, Miguel Ángel Pichetto, uno de esos grandes aplaudidores, convoca a seguir la doctrina del líder, hablando de decálogos y encontrándole sentido a los lineamientos del general. En fin. Dicen que los cambios de camiseta no terminarán nunca. En gobierno comentan la aparición de un nuevo nucleamiento gremial: el Frente Sindical que se reunió el otro día. Allí se vio a Hugo Moyano hablando. Pero alguien que sí lleva en su sangre la pasión del general Perón y que sufrió cárcel en otros tiempos como dirigente gremial emocionó a todo el mundo: su nombre Lorenzo Pepe. Con sus ochenta y pico de años encima, estuvo entre los presentes y fue invitado a subir al estrado y presidir la gran mesa. Cuántas anécdotas vivió este hombre y que Crónica HD, a través de Intimidades, contó hace poco tiempo.

2) Los trabajadores rurales y su Escuela Técnica ante un nuevo desafío: "Formación estratégica para los desafíos del presente". Así se denomina el curso que desarrolla la entidad y a la que concurren dirigentes de todo el país. Lo inauguró su titular, Ramón Ayala.

3) El ajuste llegó a la Rosada. Se terminaron las horas extras para el personal de presidencia. También se dispuso cerrar los domingos de visita al edificio. Las recorridas se harán durante la semana. Dicen que no hay más guita. La verdad que no dejan vivir a nadie.

Se secuestraron más de 1.600 estupefacientes durante la tercera semana de septiembre. Se detuvo a 77 personas y siguen las tareas de protección al ciudadano. El trabajo intenso lo realiza Prefectura Naval Argentina. Vale.