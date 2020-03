Milagro Sala, la dirigente política y líder de la Organización Barrial Túpac Amaru, dialogó este lunes en exclusiva con Crónica HD donde aseguró que la justicia "No tiene pruebas contra mi persona ni contra mis 11 compañeros detenidos" luego de considerarse "una presa política de la Argentina".

Así lo manifestó Sala en una entrevista íntima con el programa "Solo Periodismo". La dirigente además, hizo un balance del gobierno de Mauricio Macri: "Significó la decadencia de los argentinos donde los jubilados pasaron a dormir en las calles. La Argentina no tenía deudas y con el FMI se volvió a endeudar", aseguró.

"El gobierno de Mauricio Macri significó la decadencia de los argentinos donde los jubilados pasaron a dormir en las calles"

La ex directora de Estadísticas y Censos de Jujuy, Ana Juárez Orieta, denunció esta semana que fue violada por el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Pablo Baca, un ex diputado radical cercano al gobernador Gerardo Morales. Acerca de esto Milagro reflexinó: "Mientras escuchaba los audios me asusté muchísimo y me pregunté ¿Quién administra la justicia de jujuy?".

Al ser consultada sobre qué debería hacer el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández, con su situación judicial, la jujeña insistió: "Hay que darle tiempo, porque hace dos meses y días que están gobernando el país y hay muchísimos problemas. Por ejemplo la deuda del FMI y reactivar la situación económica del país. Hagamos sentir la verdadera democracia".

.

Milagro Sala cumple con prisión domiciliaria desde septiembre de 2017, sobre su pena aseguró: "Vivo rodeada de policías. A las visitas les sacan fotos y le piden documentos. Una vez que sacan los datos, sacan una copia y se lo mandan al ministro de Seguridad para ver quien viene a visitarme. Esto no es una domiciliaria. La gente que me viene a visitar debe acreditar su identidad", manifestó.

"Nunca quisimos competir con el Estado, queríamos solucionar los problemas de los jujeños. Simplemente eso", apuntó sobre sus acusaciones.

Con respecto a la situación política y social de la provincia de Jujuy indicó que "todos los negocios los manejan 'los Morales'", como por ejemplo la "Plantaciòn de marihuana" donde el gobernador de la provincia Gerardo Morales "le ortorgó diez mil hectáreas" a su hijo, Gastón Morales..