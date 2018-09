La líder de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala, dijo este lunes que está "trabajando" para presentarse como candidata a gobernadora de Jujuy el año próximo para enfrentar a Gerardo Morales, a pesar de, en estos momentos, encontrarse detenida.

"Hemos demostrado que con muy poca plata se pueden hacer muchas cosas, ­Qué sería si llegásemos a gobernar la provincia", dijo Sala.

Tras afirmar que la situación social en Jujuy es "muy dolorosa", dijo que tiene "ganas de competir con (Gerardo) Morales" por la Gobernación el año próximo.



"Acá, el peronismo no es oposición. La oposición soy yo", aseguró en declaraciones a la prensa.

Además, explicó que una de sus preocupaciones es analizar "de dónde" pueden surgir fondos para "cubrir las deudas que tiene nuestra provincia”.

"Uno de los lugares de donde se puede recaudar es el litio". indicó la dirigente social en alusión a la explotación de ese mineral en yacimientos en la provincia.



Sala, sin embargo, tiene varias causas de corrupción en su contra. Una de ellas investiga el desvío millonario de fondos que debían llegar a viviendas sociales a través de las cooperativas de trabajo de la Tupac.



En el caso, hay al menos 23 imputados por asociación ilícita y administración fraudulenta, entre los que están acusados, además de Sala, el ex gobernador provincial, Eduardo Fellner, el actual intendente de la capital jujeña, Raúl Jorge, y otros actuales y ex jefes comunales, además de ex funcionarios provinciales y cooperativistas.

En otra de las investigaciones, conocida como "Pibes Villeros", Sala está acusada de los delitos de fraude a la administración pública, asociación ilícita y extorsión junto a otras 30 personas.