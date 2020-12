La presidenta de la comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados, Mónica Macha, calificó este jueves de “histórica” la sesión en la cual la Cámara de Diputados debatirá el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y evaluó que el oficialismo está “con los votos superajustados”.



“Estamos haciendo historia, sabemos que estamos superajustados con los votos pero tratando de lograr la mayoría que necesitamos, no mucho más, y que este proyecto pueda seguir su camino rumbo al Senado”, indicó la legisladora del Frente de Todos por El Destape Radio.



Macha explicó que el miércoles se introdujeron "algunos cambios en el proyecto para que el texto sea el mismo que trabaje el Senado y no tenga modificaciones, así no vuelve a Diputados”.

Sobre las, y “los casos de las instituciones privadas de salud que tengan en su equipo a todos los médicos como objetores de conciencia”.En este último caso, explicó Macha, “lo que se plantea es que hagan una derivación rápida a otro lugar equivalente, ya que lo que no puede suceder es que una persona quede sin respuesta, y, quien no lo hace, tiene penalidades”.Sobre los menores de 16 años que solicitan una práctica de aborto, Macha subrayó que “el proyecto remite a lo que dice el artículo 26 del Código Civil, que plantea que. Si no es así, luego aparece la cuestión de quién la acompaña”.

Al ser consultada sobre los votos confirmados para que el proyecto pueda tener media sanción en Diputados indicó que “estamos rechequeando el tema de los votos" y señaló:Además, Macha indicó que “hay muchos diputados que van a votar a favor y están siendo hostigados por redes, y, para una persona no convencida, este apriete puede funcionar”.Por último, remarcó que, “de parte de nuestro bloque, estamos todos dando quórum, y, luego, cada uno vota como le parece" porque "hay una lógica de libertad de conciencia”.