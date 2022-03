Los movimientos sociales que no forman parte del Frente de Todos y están nucleados en Unidad Piquetera serán recibidos hoy por el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, para tratar diversas demandas, bajo la advertencia de que si no reciben respuestas satisfactorias en la reunión, habría un nuevo acampe sobre la avenida 9 de Julio, frente al edificio del Ministerio, aunque no comenzaría hoy mismo, sino durante la semana.

Del lado del Gobierno se destacó la apertura al diálogo, a partir de que la reunión fue propuesta por el propio Zabaleta. No obstante, las organizaciones Libres del Sur, Barrios de Pie, el MST Teresa Vive, el MTR y el Polo Obrero, entre otras, plantearán la necesidad de incrementar y mejorar la asistencia a los comedores comunitarios, además de concretar una reapertura del programa Potenciar Trabajo, del cual ya las autoridades anunciaron que no habrá más incorporaciones de beneficiarios.

.

Otro punto álgido puede darse si las agrupaciones reclaman la reincorporación al Potenciar Trabajo de los dos detenidos que perdieron ese beneficio por haber protagonizado el ataque al despacho de Cristina Fernández de Kirchner y otros desmanes alrededor del Congreso de la Nación. A priori, cabría suponer que esto será rechazado de plano.

Fuentes cercanas al ministro Zabaleta reiteraron que el funcionario apuesta a generar trabajo genuino y en esa línea tiene en marcha programas para fortalecer a las cooperativas y organizaciones civiles.

.

Como trasfondo de esta situación hay un plan de lucha aprobado por 3.500 delegados de decenas de organizaciones de la Unidad Piquetera “frente al ajuste, el avance de la miseria en los barrios y el pacto del Gobierno con el FMI”, en referencia al acuerdo logrado recientemente para la refinanciación de la deuda con el organismo.

En ese contexto se establecieron marchas, cortes de ruta y un acampe de 48 horas frente a Desarrollo Social, en principio para el jueves 31 de marzo. Posteriormente, el 13 de abril realizarán manifestaciones y cortes en todo el país, mientras se va preparando una gran marcha federal.