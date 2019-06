Con el caso de la muerte de Alberto Nisman en las primeras planas nuevamente, fue Sergio Berni -secretario de Seguridad del kirchnerismo- quien aclaró que la treintena de llamadas a Cristina Kirchner en la madrugada del 19 de enero de 2015 fueron “lógicas por la situación”.

Asimismo, ante las críticas a la ex fiscal del caso, Viviani Fein, disparó que “la justicia federal no aportó nada”. “Presenté mis números a la Justicia. Yo no soy de esos funcionarios que no dan su teléfono”, fue la respuesta de Berni ante los ataques sobre su accionar en la trágica noche de verano de 2015, cuando apareció muerto el fiscal Alberto Nisman.

Según trascendió en las últimas horas, desde aquella medianoche hasta las 16 del otro día, el ex secretario de Seguridad y Cristina Fernández de Kirchner, presidenta en aquel entonces, hablaron unas 31 veces. “La hora a la que empiezan las comunicaciones es a la 0.36, tal cual como yo declaré, lo llamativo sería que ante esta situación, el secretario (de Seguridad) le diga a la presidenta lo que pasó, y que ella se fuera a dormir tranquilamente”, se justificó Berni, para quien “se sucedió un llamado de cruce permanente porque la fiscal no llegaba, llovía torrencialmente. Ella (Cristina) me preguntaba si yo había llegado o no; y, por otra parte, las duraciones de las llamadas son mínimas. Pero insisto, es lo lógico”.

En la misma línea, Berni se preguntó: “¿Cómo alguien le va a dar una noticia así a la presidenta y ella se va a ir a dormir? Obviamente hubo todo un sistema que se puso en marcha y debo tener también infinidad de llamadas de periodistas porque era una noticia que conmocionaba al mundo entero”.

Para el ex funcionario “es claro que están preparando el terreno para una operación, ya que estamos a poco tiempo de la elección, hay un gobierno que se viene cayendo, y que además no sólo tiene las herramientas económicas y humanas, sino también las mediáticas y judiciales para construir el escenario que quiere”.

Según los últimos trascendidos, ambos hablaron durante toda la madrugada: antes de las 6.30 de aquel lunes, ya se habían comunicado 12 veces. Ocho fueron desde Cristina hacia Berni (5 llamadas y 3 mensajes) y las otras cuatro, todas llamadas en sentido inverso. La comunicación siguió hasta la tarde con 19 llamadas y mensajes más.

“Son todas llamadas cortas. Es lo lógico y eso habla de nuestra capacidad de trabajo. Esa noche hablé con el ministro del Interior, con el ministro de Justicia, con todo el mundo. Deben aparecen infinidad de llamadas de periodistas. Era una noticia que conmocionaba al mundo entero... mire si no voy a hablar con la Presidenta”, añadió.

Si bien sobre lo que pasó aquella noche en Puerto Madero dijo “no saber nada”, para Berni “lo más cercano a la realidad, porque surge del expediente, es lo que ha escrito (el periodista) Pablo Duggan. Es una excelente reseña judicial y todo apunta a estas elucubraciones”, dijo, abonando la hipótesis del suicidio.

En cuanto lo judicial, el cruce telefónico forma parte de la causa conexa, abierta por supuestas irregularidades cometidas en la investigación de lo ocurrido a Nisman, y donde la fiscalía a cargo de Eduardo Taiano prepara un dictamen con nuevas medidas, informaron fuentes judiciales.