La muerte poco esclarecida de Alberto Nisman continúa confundiendose con la política. Y mientras la causa sigue sin resolverse, desde la oposición prácticamente invadieron las redes sociales para señalar que el deceso del fiscal "no fue suicidio, fue magnicidio", según el Treanding Topic que utilizaron en Twitter.

Convencida en la causa de la muerte, Elisa Carrió eligió su cuenta de Twitter personal para "exigir justicia". La ex diputada y referente de la Coalición Cívica señaló que "pasaron 6 años del asesinato del fiscal Nisman y el silencio cómplice e impunidad nos aturden. #NoFueSuicidioFueMagnicidio". El mismo mensaje mostró Maxi Ferraro, presidente de la CC.

"Seguimos manteniendo nuestro reclamo de Verdad y Justicia. No fue suicidio, fue magnicidio", divulgó el intendente de Vicente López, Jorge Macri.

Quien decidió enviar un mensaje más neutral fue Julio Garro, el intendente de La Plata. "A seis años, seguimos pidiendo que se esclarezca el fallecimiento de Alberto Nisman. Le mando un abrazo a sus seres queridos", compartió.

El pedido de justicia sigue vigente. Ya pasaron 6 años de la muerte del fiscal Nisman y seguimos recordándolo y exigiendo la verdad. Un abrazo a toda la familia. pic.twitter.com/XRF3HioLeO — Horacio Rodríguez Larreta ✋�������� (@horaciorlarreta) January 18, 2021

En esa línea se manifestó Horacio Rodríguez Larreta. "El pedido de justicia sigue vigente. Ya pasaron 6 años de la muerte del fiscal Nisman y seguimos recordándolo y exigiendo la verdad. Un abrazo a toda la familia", escribió el jefe de gobierno de la Ciudad.

El diputado nacional Cristian Ritondo dijo recordarlo "con firmeza al fiscal Alberto Nisman. Abrazamos a su familia y reiteramos la exigencia de encontrar verdad y justicia".

Federico Angelini (diputado nacional y vicepresidente del PRO) pidió la "verdad sobre lo ocurrido con el fiscal Nisman".

El legislador nacional Waldo Wolff escribió: "A 6 años del asesinato del Fiscal Nisman nuestro mejor homenaje es dejar testimonio. Te invito a ver el trailer del documental “Y le contarás a tus hijos” que se estrenará próximamente".

Años atrás, el reclamo se mudaba a las calles.

Desde la Unión Cívica Radical, fue el diputado Luis Petri quien twitteó que "no se puede matar la memoria, no se puede matar la verdad, no se puede matar la justicia".