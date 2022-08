Desde este mes las empleadas domésticas de casas particulares tendrán una suba en sus sueldos debido a que el Gobierno nacional incrementó el monto de pago por hora. Además, se extendió hasta el 31 de diciembre el tiempo de inscripción al "Programa Registradas".

El plan fue creado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación para "promover el acceso y la permanencia del empleo de las trabajadoras de casas particulares, garantizar sus derechos y su inclusión financiera y avanzar hacia la igualdad de género".

Programa Registradas es compatible con la Asignación Universal por Hijo, con la Asignación Universal por Embarazo, con la Tarjeta Alimentar, con el Progresar y con el Programa Potenciar Trabajo. Sin embargo, no se puede combinar con las pensiones no contributivas por invalidez, las pensiones no contributivas para madres de 7 o más hijos y tampoco con las pensiones no contributivas por vejez.

Cuánto cobrarán las empleadas domésticas a partir de agosto

Los nuevos salarios de las empleadas domésticas dependen de la categoría en la que estén y su incremento se hará efectivo a partir de este mes.

Personal Supervisora/sor

Personal con retiro: $437,50 por hora y $54.612,50 mensuales.

Personal sin retiro: $479 por hora y $60.832 mensuales.

Personal para tareas específicas

Personal con retiro: $414 por hora y $50.738 mensuales.

Personal sin retiro: $454 por hora y $56.480 mensuales.

Caseros

$390,50 por hora y $49.503 mensuales.

Asistencia y cuidado de personas

Personal con retiro: $390,50 por hora y $49.503 mensuales.

Personal sin retiro: $437,50 por hora y $55.166 mensuales.

Personal para tareas generales

Personal con retiro: $362,50 por hora y $44.517,50 mensuales.

Personal sin retiro: $390,50 por hora y $49.503 mensuales.

Cuáles son los requisitos para inscribirse al Programa Registradas

El programa, que está dirigido a trabajadoras de casas particulares y a empleadores que registren una nueva relación laboral, tiene una serie de requisitos para poder anotarse. Uno de ellos es que las trabajadoras de casas particulares deben trabajar 6 horas semanales o más en el mismo hogar.

Además, sus tareas deben estar enmarcadas dentro de las categorías mencionadas, requisito que se suma también a que la parte empleadora debe tener ingresos brutos mensuales promedio, igual o inferior a $225.937.

Por cualquier duda o consulta respecto al plan, se puede completar y enviar un formulario a través de la página oficial del Gobierno.