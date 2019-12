Por Damián Juárez

djuarez@cronica.com.ar

Distintos grupos de ciudadanos convocaron a través de redes sociales para este sábado por la tarde a una serie de protestas, basadas básicamente en un rechazo a la ley de emergencia económica aprobada por el Congreso nacional y al proyecto de ley impositiva que, por ahora, quedó trabado en la Legislatura bonaerense.

Al ser convocatorias realizadas online y sin un organizador formal, los lugares y modalidades de la protesta difieren bastante. Algunos llaman a convocarse frente a la quinta de Olivos, mientras que otros piden manifestar en el Obelisco o la Plaza de Mayo, entre las 17 y las 20.

Los organizadores de la movida, que se viralizó por redes sociales, piden hacer cacerolazos de protesta y enumeran los motivos de su descontento con los gobiernos de Alberto Fernández a nivel nacional y Axel Kicillof en provincia de Buenos Aires.

Las consignas son de lo más variadas, pero incluyen cuestionamientos al impuesto para la compra de dólares, las modificaciones en el cálculo jubilatorio y las subas impositivas para el campo.