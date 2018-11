El secretario adjunto del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, se retiró este jueves, de los Tribunales de Lomas de Zamora luego de estar casi seis horas ante el fiscal Sebastián Scalera, que lo acusa de ser el "jefe de una asociación ilícita" que supuestamente hacía negocios ilegales en Independiente.

"Quedó demostrado en el expediente que no vendo choripanes, que no revendo entradas y mucho menos recaudo la plata de los trapitos", manifestó el gremialista, al tiempo que aseguró que se trata de "una persecución política por parte del Gobierno", afirmó.



"Si tenía un poquitito de intriga, hoy me voy más tranquilo que nunca", afirmó tras ser indagado."



"Es una verguenza esto, es una persecución política del Gobieno a través de la señora Patricia Bullrich", sostuvo al tiempo que agregó que la causa "se va a tener que anular" porque no aparece mencionado "en ninguna parte del expediente".



Además, apuntó contra el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, quien en declaraciones al programa A dos voces había asegurado la existencia de "pruebas para que Pablo Moyano esté detenido". "Si eso no es presión, no sé qué es", le contestó el Camionero.

"Estoy más tranquilo que nunca y voy a seguir laburando para defender a los trabajadores. Quedó claro que no tengo nada que ver. Tengo tranquilidad de conciencia", señaló el sindicalista.