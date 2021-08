La actriz y conductora Florencia Peña, a través de su abogado Fernando Burlando, denunció por “violencia de género mediática, institucional y simbólica” a los diputados Fernando Iglesias y Waldo Wolff, tras las declaraciones machistas que emitieron los funcionarios.

"No nos olvidemos que los protagonistas de este hecho brutal de violencia de género son funcionarios a los que todos nosotros les pagamos el sueldo", dijo Fernando Burlando, quien confirmó en la tarde de este miércoles que ambos diputados serán llevados a la justicia.

"Los protagonistas de este hecho brutal de violencia de género son funcionarios"

"Tienen una obligación legal, no moral. La ley de violencia de género les exige a ellos respetar los parámetros del contenido de la ley", aseguró el abogado en el programa A la tarde que conduce Karina Mazzocco en el canal América.

Florencia Peña, a través de su abogado Fernando Burlando, denunció por “violencia de género mediática, institucional y simbólica” a los diputados Fernando Iglesias y Waldo Wolff. (Captura de video)

Burlando además expresó: "Esto no es algo menor, la cuestión de género es de orden público".

Los dichos machistas que los funcionarios Iglesias y Wolff expresaron contra la actriz, para el abogado "no es broma". "Estamos con un presente donde estas cosas ya no pueden suceder más. La violencia no se admite en ningún lado más y menos la violencia contra una mujer", argumentó.

"Esto no es algo menor, la cuestión de género es de orden público"

"La propia ley de Violencia de Género habilita y abre una vía para la reparación de los daños que ocasionan los violentos", dijo sobre la decisión de llevar a la Justicia a ambos diputados.

Una vez más Fernando Iglesias es noticia por sus dichos misóginos. No podemos ni debemos normalizarlo. El diputado Iglesias es un representante del pueblo y sus posicionamientos son los de un funcionario público, con la responsabilidad que ello exige. — Eli Gomez Alcorta (@EliGAlcorta) August 2, 2021

"La bestialidad, la brutalidad y la violencia la pusieron sobre la mesa", dijo sobre los dos diputados que ahora deberán enfrentar la denuncia por el incumplimiento de la ley de Violencia de Género, además de las denuncias ya presentadas al Inadi y al Consejo de la Mujer.

"Le estoy llevando a Sergio Massa la copia de la denuncia con toda la documentación atinente a la denuncia que formulamos", dijo el abogado sobre la intención de que el Congreso también tome medidas sobre lo sucedido.

"Quien no eniende la violencia de género no entiende nada"

"Quienes tendrían que velar por los intereses de la ley son los funcionarios que agreden a la mujer, todo al revés", dijo Burlando al canal América.

Para Burlando lo que le ocurrió a la actriz Florencia Peña también le ocurrió al colectivo de mujeres. "Quien no eniende la violencia de género no entiende nada", sentenció.

Los resultados de una investigación sobre la violencia digital de género

En una investigación realizada en 7 países de América Latina sobre violencia digital de género hacia periodistas reveló que en Twitter las mujeres reciben más expresiones que los varones, con comentarios que ponen en duda su capacidad intelectual, con cuestionamientos a su apariencia física y con expresiones sexistas.

La investigación realizada en 7 países de América Latina fue sobre violencia digital de género hacia periodistas en Twitter.

La investigación, que fue realizada por las organizaciones Comunicación para la Igualdad (Argentina) y Sentiido (Colombia) y apoyada por el Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), reveló además que también se hallaron ataques coordinados que incluyeron troleo de género.

Según los datos de esta investigación, las periodistas mujeres reciben un 10% más de menciones que ponen en duda su capacidad intelectual, un 20% más de expresiones sexistas y un 30% más de comentarios vinculados a su apariciencia física, en relación a los periodistas hombres.