"No hay ningún interés por parte del Poder Judicial de esclarecer el intento de magnicidio a la vicepresidenta". La frase fue pronunciada este martes por José Manuel Ubeira, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner en la causa por el ataque ocurrido el 1° de septiembre pasado, cuando llegaba a su domicilio del barrio de Recoleta.

El letrado lanzó críticas contra el sistema judicial por el bajo nivel de apoyo que recibe el juzgado de María Eugenia Capuchetti, a cargo de la investigación por el intento de asesinato de Cristina Kirchner. A casi un mes y medio del hecho que casi le cuesta la vida a la vicepresidenta, la causa tiene cuatro procesados con prisión preventiva.

Por un lado, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, ambos como coautores de homicidio calificado en tentativa. Y por el otro, Nicolás Gabriel Carrizo y Agustina Díaz, como partícipes secundarios. Hasta ahora, ninguno de los cuatro reconoció su autoría en el ataque a Cristina Kirchner.

En este contexto, Ubeira ratificó que la investigación llevada a cabo por el equipo de abogados que representa a la ex presidenta recopiló una serie de indicios "claros" de quién o quiénes serían los que financiaron o instigaron e atentado. "Al principio era una hipótesis, pero ahora va tomando cuerpo", comentó el letrado.

"Esperemos que no se confirme nuestra hipótesis. Tenemos una idea de cómo esto pudo haberse pergeñado y esperemos que no se constate, porque si llega a ser así estaremos ante un problema grave desde el punto de vista político”, advirtió Ubeira en declaraciones radiales.

"Estos movimientos que aparecieron no tienen cobijo en otro lado que no sea en el mar de la política. No en la tradicional, en términos de un partido concreto, pero sí de grupos de la derecha enraizados en partidos de la oposición”, enfatizó el abogado sobre la investigación que lleva adelante.

Atentado a Cristina Kirchner: qué dijo su abogado sobre los detenidos

A su vez, Ubeira aseguró que los cuatro detenidos y procesados por la jueza Capuchetti "no son los únicos responsables" del hecho y desestimó que se haya tratado "de un grupo de loquitos". No sólo eso: también ratificó que la querella seguirá centrada en "los movimientos de dinero” vinculados a los autores materiales y “que generan sospecha porque no tienen justificación”.

En tanto, Ubeira recordó que el equipo de abogados que él representa “le pidió a la Corte Suprema que le envíe recursos a la jueza”, a la Cámara Federal que suspenda los turnos al juzgado de Capuchetti y al procurador Ricardo Casal que brinde refuerzos a la fiscalía. "Nada de eso ocurrió", concluyó.