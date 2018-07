Convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), se lleva adelante la medida de fuerza de los docentes en Capital Federal, Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Santa Cruz y Tierra del Fuego.



Ante esta decisión, en las primeras horas de este lunes y en conferencia de prensa, el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) de la ciudad de Buenos Aires, Eduardo López, junto al secretario adjunto de Ctera, Roberto Baradel se refirieron a que el paro es en reclamo de la reinstauración de la paritaria nacional docente.



Al tomar la palabra, López recordó: “Decíamos por ejemplo que sin paritaria nacional no iba a haber más computadoras de Plan “Conectar Igualdad” para los chicos. No nos creían. Y no hay una sola computadora más para ningún chico”.



En esta línea, el secretario denunció que ademas el Gobierno nacional no esta entregando libros del Programa Nacional de Lectura ni instrumentos para orquestas escolares por lo “está en riesgo” el Incentivo Docente para un millón de maestros.



Más tarde, sostuvo que “el Fondo de Compensación Salarial para ayudar a las provincias que no pueden pagar el salario mínimo se discontinuó: hay un proyecto nacional de deterioro de la educación pública”.



"A veces los alumnos pierden un dia de clases y los docentes un día de clases, pero si los maestros no luchan se pierde el salario, el futuro, el presente y la escuela pública”, comentaron durante la conferencia.



Luego y a poco de finalizar, Baradel aseguró que el Gobierno quiere “eliminar todos los incentivos docentes” lo que le equivale a la gestión de Mauricio Macri cerca de 20.000 millones de pesos, en el marco del ajuste fiscal.