Este martes la temperatura aumentará unos grados. Y no por el clima precisamente. La calle va a estar prácticamente invadida por el movimiento obrero (encabezado por el Frente Sindical) y las organizaciones sociales, que a las 13 movilizarán hacia Plaza de Mayo. El paro, que no cuenta con la adhesión de la CGT, tiene como crítica principal las políticas de Mauricio Macri. El miércoles, en tanto, no habrá transporte público en reclamo al pago de Ganancias y por los regímenes diferenciales.

El paro y marcha del mañana, que no cuenta con la adhesión de la CGT, fue motorizado por los gremios de la central obrera de la calle Azopardo que se apartaron de la conducción, como los Camioneros de Hugo y Pablo Moyano, los Bancarios de Sergio Palazzo y el Smata de Ricardo Pignanelli.

De inmediato, contó con la adhesión de las tres CTA (la de Hugo Yasky, la de Pablo Micheli y la de Ricardo Peidró) y de organizaciones sociales, sectores que confluirán a las 13 en una marcha a Plaza de Mayo. Estos gremios desafiaron así a la CGT lanzando este paro sin la cobertura de la central obrera, cuyos dirigentes prefirieron no dinamitar todos los puentes de diálogo con la Casa Rosada.

De esta forma, este martes no funcionarán escuelas y universidades públicas y privadas, hospitales públicos, atención bancaria, recolección de basura, mientras que el transporte se verá afectado debido a que no funcionarán subtes, camiones y aviones. En esa línea, Aerolíneas Argentinas y Latam cancelaron todos los vuelos.

Sí habrá colectivos, porque la UTA permanece en la conducción del CGT, al tiempo que es una incógnita qué pasará con los trenes, porque algunos gremios del sector se plegarán y otro no. El miércoles -feriado por el Día del Trabajador- habrá un paralización total del transporte público, ya que los sindicatos de la CATT convocaron a una huelga para protestar contra los descuentos salariales que sufren por el Impuesto a las Ganancias.

El titular de la confederación, Juan Carlos Schmid, recordó que el presidente Mauricio Macri "no cumplió con lo que anunció durante su campaña, cuando dijo que en su gestión ningún trabajador pagaría ganancias".

"Esta protesta se enmarca en un cuadro de generalizado malestar, en razón del aumento desbocado de la canasta alimentaria, los tarifazos denunciados en reiteradas oportunidades por nuestra CATT y el crecimiento de la pobreza", dijo el sindicalista días atrás. Al respecto, la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), que conduce el inglés Stephen Cotton, envió una nota al Ministro de Producción y Trabajó, Dante Sica, en la que expresó el apoyo a la huelga de los gremios del transporte de la CATT.