El diputado nacional Facundo Moyano anunció la renuncia a su banca a través de una carta posteada en redes sociales. Allí opinó que puede "contribuir mejor fuera del Congreso" a plasmar su "ideal de una Argentina con pymes, comercios e industrias que generen empleo".

El extitular del Sindicato Unico de Trabajadores de los Peajes y Afines (Sutpa), también hijo del jefe del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, había renovado su mandato como diputado nacional el pasado 10 de diciembre y aun le restaban más de dos años en su banca; tras haberse desempeñado previamente por otros dos períodos.

Sin embargo, consideró que podrá ayudar a lograr esos objetivos con más facilidad por fuera del Congreso que formando parte de ese cuerpo. "Voy a redoblar mi compromiso para combatir la precarización laboral en el sector privado y público", señaló.

A modo de resumen de su paso por la Cámara Baja, añadió: "En estos casi 10 años como diputado presenté cientos de proyectos para proteger a los trabajadores y garantizar más derechos y también numerosas iniciativas para mejorar la seguridad vial. Proyectos para crecer, que deseo mis compañeros legisladores hagan valer y puedan sacar adelante".

En el texto, el ahora exdiputado se considera "peronista que lucha por la movilidad social ascendente", aunque algunos pasajes de su carta muestran un tono crítico a la actual situación económica y social.

Quiero compartir con ustedes mi decisión de dejar mi banca en la Cámara de @DiputadosAR. pic.twitter.com/xH4qfVmaIr — Facundo Moyano (@Facundo_Moyano) August 12, 2021

"No podemos conformarnos con un país que tiene un índice de pobreza de más del 40% y una informalidad laboral del 50%, frente a un mercado que no genera empleo formal hace más de diez años. No puede haber justicia social si hay argentinos sin trabajo o argentinos con trabajo y sin derechos”, afirmó Moyano.