La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que preside Carlos Heller (Frente de Todos), emitió dictamen hoy del proyecto de Presupuesto 2021, devuelto el jueves último por el Senado debido a una omisión de planillas en su aprobación original, y será debatido mañana en el recinto para convertirlo finalmente en ley.



Al iniciar la reunión, Heller aclaró que el Senado aprobó el texto sancionado por Diputados "sin cambiarle una coma".



Sostuvo además que el proyecto se incorporaría al temario de la comisión "para subsanar un error administrativo", debido a que la iniciativa votada el 29 de octubre pasado no contenía planillas sobre obras públicas para las provincias.



Heller puso de relieve que la iniciativa "será incorporada a la sesión prevista para mañana y por eso necesitamos despacharlo lo antes posible", tras reiterar que "se trata de un error material" y aclarar que en la página web de la Oficina de Presupuesto del Congreso "tienen el reflejo completo de todas las obras".

El proyecto, que recibió el respaldo de 26 diputados, en su mayoría del oficialismo, y contó con el rechazo de Juntos por el Cambio, fue girado para su inclusión en la orden del día de la sesión de mañana.

Carlos Heller durante el debate en la comisión del Presupuesto 2021.



En el marco del debate los diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por Luis Pastori (UCR-Misiones), rechazaron el texto, por la forma en que se incluyó en el temario en una ampliación de la convocatoria y no en una nueva reunión de la comisión.

Pastori pidió que se aclare si el artículo 13° del Presupuesto 2021 contempla el restablecimiento del Fondo de Incentivo Docente o bien el impuesto creado en 1998, durante la presidencia de Carlos Menem.



Heller se comprometió a hacer la averiguación aunque aclaró que el texto aprobado por Diputados y luego por el Senado, "es inmodificable", al reiterar que el proyecto que será debatido mañana en el recinto "no recibió ninguna coma en el Senado".

De esta form a la comisión dio tratamiento nuevamente al proyecto de Presupuesto, el primero de la gestión de Alberto Fernández, tras la omisión de 33 planillas con las obras para las provincias en el texto aprobado por Diputados el 29 de octubre pasado, por 139 votos a favor, 90 abstenciones y 15 votos en contra.



La situación fue revelada a poco de iniciada la sesión especial del jueves pasado por el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara alta, Carlos Caserio, quien advirtió que el proyecto "no sufrirá modificaciones" respecto a la propuesta aprobada por los diputados.



Caserio leyó una nota enviada por la Secretaría de Hacienda a esa Cámara el 4 de noviembre, cinco días después de la sanción del proyecto, en la que se advertía que "se detectaron errores", tales como "ausencia de totales completos, saltos de página, 'cortes de datos' y omisión de obras".



Ante los cuestionamientos de la oposición, Caserio explicó que "únicamente por un error del sistema esas planillas no fueron incorporadas" y aclaró que "no hay nada escondido".



La intención inicial del oficialismo del Senado era convertir el jueves mismo el proyecto en ley, gracias a la mayoría que posee en esa cámara y como una señal en el marco de las negociaciones en curso con el Fondo Monetario Internacional de un nuevo programa de financiamiento, en momentos en que una misión del organismo visita el país.

