Tabacalera Sarandí S.A. comenzó la selección para incorporar 40 nuevos trabajadores a su planta de Sarandí, que se está ampliando, en Avellaneda. Esto se hará gracias a una inversión de más de 170 millones de pesos a través de una joint-venture con la Empresa Imperial Tobacco.



Desde el Grupo Madero Sur, control ante de Tabacalera Sarandí, de capital totalmente nacional, su Gerente de relaciones empresariales, Francisco Mármol, afirmó que "éste es un gran esfuerzo y sacrificio empresarial, apostando al país, generando empleo y visto como única salida para sobrevivir ante el acoso de las multinacionales, cómo Philip Morris, que acaparan más del 80% del mercado".

Desde Tabacalera Sarandí, así como el resto de las Pymes argentinas, ven con mucha preocupación la situación del sector tabacalero. La situación de la Ley actual las perjudica hasta el punto de llevarlas al borde de la quiebra y su cierre definitivo.



Según Mármol "las pymes apostamos y generamos empleo genuino, decidimos invertir y para ello necesitamos un marco regulatorio que ayude y comprenda nuestra realidad empresarial".



Ante los reclamos sobre Tabacalera Sarandí "estamos al día con los impuestos, pagamos como corresponde mes a mes, pero no podemos ni debemos sucumbir ante las presuntas exigencias y el lobby de las multinacionales extranjeras que hoy acaparan más del 90% del mercado total del sector tabacalero en Argentina. Es más quiero reforzar que con la rebaja impositiva del 75 al 70% de la actual Ley, de la que llamaron 'Reforma Massalin', estas multinacionales solas, con Massalin a la cabeza, van a tener un beneficio fiscal de más de 10.000 millones de pesos al año. Que seguramente entendería será beneficio que irá directamente a sus casas matrices de Suiza y Londres".



Este jueves se conoció un nuevo aumento del precio de los cigarrillos por parte de Massalin particulares, el sexto incremento del año, con un 8,4% que impactarán en los precios desde hoy.



"Es inédito, Massalin aumentó el precio de todas sus marcas, menos una, L&M, que la rebajaron un 20%, con la finalidad, entendería, de, subvencionada por su poderío y cuota casi monopólica de Mercado, atacar los precios de los segmentos más bajos donde sobrevivimos todo el resto de las PYMEs argentinas tabacaleras. Una, podría resultar, peligrosa estrategia para casi borrarnos del sector ya que se subvencionan casi a pérdida por su posición dominante en el resto de segmentos de marca", argumentó el Gerente Mármol, quien además apuntó contra el Secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein.



"No lo escuché hoy hablar al Secretario de esta baja de precios de Philip Morris, lo que supondría más ventas de tabaco con seguridad. La verdad es que últimamente cuando escucho al funcionario Rubinstein hablar de la Industria del Tabaco, me pareciera estar escuchando al vocero de Massalin Particulares", sentenció el Gerente Grupo Madero Sur.