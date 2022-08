Flavia Royón es la nueva secretaria de Energía de la Nación, según confirmó el flamante ministro de Economía, Sergio Massa, este domingo. Se trata de la funcionaria que cumplía el mismo cargo en Salta desde hace más de un año. Además, es una de las impulsoras de la creación de un Centro de Medicina Nuclear en este territorio del norte.

La ingeniera industrial recibida en la Universidad Nacional de Salta es diplomada en materias relacionadas con la producción y gestión integral minera.

Desde mayo del 2021 se desempeñaba como secretaria de Minería y Energía de esa provincia. Al mismo tiempo, presidía el Consejo Económico y Social salteño.

Desde su rol en esta área, Royón buscó impulsar el diseño y articulación del Plan Provincial de Desarrollo Minero Sustentable que, según detallaron desde la cartera, promueve la planificación, modernización, innovación y sustentabilidad de la actividad minera.

En este sentido, la nueva integrante del gabinete de Sergio Massa era hasta hoy parte de la gestión del mandatario salteño Gustavo Sáenz.

Este último es aliado político del líder del Frente Renovador, e incluso era el candidato a vicepresidente de la fórmula que el espacio presentó en las elecciones del 2015.

Flavia Royón junto a Gustavo Sáenz.

“La acompañarán Santiago Yanotti como subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Bernal como subsecretario de Hidrocarburos y Cecilia Garibotti como subsecretaria de Planificación”, completó Massa en su cuenta de Twitter sobre la asunción de Flavia Royón.

Cabe señalar que la flamante secretaría de Energía será la encargada, entre varias tareas, de aplicar la esperada segmentación de las tarifas y el recorte de subsidios que anunció el titular de Economía el último miércoles.

Anuncio de Sergio Massa sobre la designación de Flavia Royón.

Dentro del sector energético, la ingeniera salteña llevó adelante proyectos para estimular las inversiones en exploración en la cuenca noroeste; y también el desarrollo de energías renovables como solar y biocombustibles.

La última actividad oficial de la que participó Flavia Royón en Salta fue junto a Gustavo Sáenz, cuando mantuvieron una reunión con directivos de la Minera Lithium Americas Corp.

Flavia Royón junto a Sáenz y directivos de una empresa minera.

“En el encuentro se comentó que la compañía adquirió a principios de año el proyecto Pastos Grandes con una inversión de 450 millones de dólares”, contó el gobernador desde Twitter junto a una foto del momento.

La salida de Martínez y Basualdo

Por otra parte, cabe mencionar que el ahora ex secreterio Darío Martínez volverá a Neuquén para dedicarse a su campaña de gobernador, según adelantaron desde su círculo íntimo a este medio. Había asumido en el cargo en agosto de 2020.

“Quiero agradecer el trabajo de Darío Martínez, Federico Basualdo y del equipo que hasta acá llevó adelante la tarea en @Energia_AR”, apuntó Massa desde Twitter este domingo.

“El objetivo de todos debe ser nuestra soberanía energética y la transformación de Argentina como potencia en este sector”, completó el flamante ministro.

Respecto a la salida de Basualdo, que estaba a cargo de la subsecretaría de Energía Eléctrica, cabe repasar que se había enfrentado con el ex ministro de Economía Martín Guzmán. Uno de los conflictos se debía a la demora para implementar la segmentación de tarifas.

La gestión de ambos ex funcionarios también provocó la salida inesperada de Matías Kulfas, el ex titular de Desarrollo Productivo. Este último renunció en medio de la polémica por el off que cuestionaba al sector energético del Gobierno.