Luego de la derrota del gobierno en las pasadas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), comenzaron las disputas internas dentro de la propia coalición gobernante, el Frente de Todos. Es por esto que en las últimas horas se estuvieron rumoreando cambios en el gabinete de Alberto Fernández, lo que fue confirmado por la propia Cristina Kirchner en una carta, donde menciona un nombre en particular para ocupar la Jefatura de Gabinete, Juan Manzur. Sin embargo, ¿quién es este dirigente?

Nacido e. enero de 1969, es un médico de 52 años, que actualmente está cumpliendo su segundo mandato como gobernador de la provincia de Tucumán. Previo a esto, fue ministro de Salud de la nación Argentina desde el 2009 hasta el 2015, cuando asumió el mencionado cargo en su tierra natal. Ahora bien, retrocedamos un poco para conocer los orígenes de quien tiene chances de reemplazar a Santiago Cafiero en su cargo.

Es médico con especialidad en las ramas legal y laboral de la medicina.

Obtuvo el título de “médico” en la Universidad Nacional de Tucumán, posteriormente realizó su respectiva residencia en el área de Cirugía General del hospital Álvarez en la Ciudad de Buenos Aires. En adición a su formación profesional, decidió especializarse en lo legal y laboral de la medicina y tiene un máster en Administración de Servicios y Sistemas de Salud, el cual realizó en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Posterior a esto, se especializó en la rama sanitarista e incluso fue discípulo del ex ministro Ginés González García.

Inicios en política

Comenzó en el municipio de La Matanza, dónde desempeñó el cargo de secretario de Salud, bajo la intendencia de Alberto Balestrini (1999-2005). A partir de allí, miró más hacia el norte y en el año 2003 fue designado como ministro, seguramente los amigos lectores podrán adivinar en cuál, del José Alperovich en Tucumán.

Fue elegido como vicegobernador de Tucumán en el 2007.

Por su buen desempeñó, fue elegido para ocupar la vicegobernación en el 2007, donde junto al mencionado gobernador obtuvieron el 78,16% en las elecciones. Se gestión aquí se vio pausada, ya que la por entonces presidente, Cristina Fernández de Kirchner, lo convocó para dirigir la cartera sanitaria a nivel nacional, propuesta que por supuesto aceptó.

Ministerio de Salud

Asumió en julio del 2009, casualidad o no, en plena pandemia de Gripe A, sin otro objetivo que frenar su avance. Para llevar esto a cabo, creó una cuenta de 1.000 millones. Posteriormente tuvo la iniciativa en leyes como las de Salud Mental (2010), Antitabaco (2011) y Consumo Máximo de Sodio (2013). Previo a esta última, los argentinos consumían mucho más sodio del recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Vale aclarar que redujo un 15% el contenido de este mineral en productos procesados.

En el 2009 fue designado por Cristina Kirchner como ministro de Salud, para combatir la Gripe A.

Gobernación de Tucumán

En el 2015 se lanzó a por el máximo cargo ejecutivo de la provincia de Tucumán, y lo consiguió junto a Osvaldo Jaldo, ya que se impusieron con el 53,68% de los votos, sobre el radical José Cano. En medio de la campaña se realizó un debate al cual nuestro protagonista no asistió, debido a su comodidad en las encuestas, por lo que su rival esbozó que "esa silla vacía representa la ausencia de políticas de estado en materia de seguridad en la última década, que tuvo recursos como nunca antes la provincia había tenido".

Una vez en el cargo, creó el Ministerio de Seguridad en el 2017, se reanudaron las exportaciones de limones a Estados Unidos, aumentaron los niveles de aprendizaje en las escuelas y lanzó el programa “Probiomasa”, con el objetivo de desarrollar proyectos relacionados con la generación de energía a partir de la biomasa procedente de diferentes residuos agrícolas. En cuanto a su gestión de salud, se mostró contrario a la legalización del aborto y antes de postularse a la reelección afirmó que “celebro que se haya declarado a Tucumán Provincia Pro-Vida”.

Alberto Fernández asistió a su toma de poder para su segundo mandato en el 2019.

Buscó en segundo mandato en el 2019 junto con su mismo compañero de fórmula y ganaron con el 50,76% de los votos, contra el 20,41% de Silvia Elías de Pérez.

¿Jefe de gabinete?

En medio de esta situación, por lo menos complicada, del gobierno nacional, fue recibido en la Casa Rosada por Alberto Fernández, quien también se reunió con Sergio Uñac, gobernador de San Juan. Actualmente Manzur se encuentra en el foco de la escena política ya que la propia vicepresidente admitió haber sugerido su nombre para ser el nuevo jefe de gabinete.

"Le manifesté que era necesario relanzar su Gobierno y le propuse nombres como el del Gobernador Juan Manzur para la Jefatura de Gabinete", manifestó la ex presidenta en la carta. Además y en cuanto a las elecciones, añadió que “el domingo 12 de septiembre de este año el peronismo sufrió una derrota electoral en elecciones legislativas sin precedentes. Mientras escribo estas líneas tengo el televisor encendido pero muteado y leo un "graph":' Alberto jaqueado por Cristina'. No... no soy yo. Por más que intenten ocultarlo, es el resultado de la elección y la realidad. Es más grave aún: en la Provincia de Buenos Aires”.