El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, a cargo de la investigación por supuesto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, rechazó el pedido del ex director General de Operaciones de la Agencia Federal de Investigaciones ( AFI), Antonio "Jaime" Stiuso, de ser aceptado como querellante.



Por otra parte, el magistrado confirmó para el martes próximo el llamado a indagatoria del ex secretario privado del ex mandatario, Darío Nieto, en el marco de la misma causa.



"No ha lugar toda vez que hasta el momento no surgen elementos relacionados con el nombrado que permitan tenerlo en el referido rol, de conformidad a lo normado por el artículo 82 y concordantes del código de rito", sostiene el fallo judicial, en relación al pedido de Stiuso.



En tanto, el juez Auge también rechazó la solicitud de Nieto, quien había pedido suspender su presentación a prestar declaración indagatoria y la suspensión del proceso, y ratificó la presentación para el próximo martes 6 de octubre.

“No ha lugar el pedido de suspensión de audiencia indagatoria designado para el próximo 6 del corriente mes y año, respecto del nombrado, como así tampoco, a la interrupción en la prosecución de la presente investigación, en virtud a los planteos efectuados”, indicó el magistrado en la resolución.



Por su parte, Stiuso había solicitado al juzgado ser querellante al argumentar que presuntamente “resultaba víctima” de diversas operaciones de inteligencia por parte de agentes de la AFI.



"En los últimos años he advertido un sinnúmero de eventos que fundadamente me hicieron presumir que resultaba ser víctima de diversas operaciones de inteligencia por parte de agentes (y/o pseudo agentes) de la AFI", escribió el exespía en la presentación ante al juez.



En el escrito, que firmó junto a su abogado Santiago Blanco Bermúdez, Stiuso aludió al supuesto hallazgo de una carpeta que contendría su legajo en un allanamiento a uno de los acusados en el caso, Diego Dalmau Pereyra.

Stiuso dijo haber llegado a esa información a través de un mensaje publicado por el periodista Juan Alonso en su cuenta personal en la red social Twitter, en la que dio cuenta del allanamiento a Dalmau Pereyra (ex jefe de Contrainteligencia de la AFI), ordenado por el juez Federico Villena, donde supuestamente se encontró el legajo.



No obstante el magistrado de Lomas de Zamora desestimó los argumentos de Stiuso, a lo que sumó el hecho de haber denegado también el pedido de Nieto.



En la causa están procesados los extitulares de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.