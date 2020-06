La decisión presidencial de intervenir y expropiar la cerealera del Grupo Vicentin, inmersa en concurso de acreedores, se conoció ayer por la tarde y diferentes sectores políticos, gremiales y del agro dieron su opinión. En contra, rápidamente, se conoció la de los ex ministros de Agricultura de la gestión de Mauricio Macri: "Es una muy mala noticia".

"Dijeron soberanía monetaria y estatizaron Ciccone, dijeron soberanía energética y estatizaron YPF, ahora dicen soberanía alimentaria y expropiaron Vicentin", expresó Ricardo Buryaile, y agregó: "Moreno vive". En tanto, Luis Miguel Etchevehere consideró una "muy mala noticia" a la intervención de la agroexportadora por DNU. "El Estado se mete en una aventura empresarial que ya sabemos que termina con todos los argentinos pagando la fiesta", señaló. "Así empezó (Hugo) Chávez en su país", agregó y remató: "No hay ninguna necesidad de hacerlo, ya que la empresa estaba en convocatoria de acreedores con el procedimiento normal de una empresa que no puede hacer frente a sus obligaciones", opinó el también ex titular de la Sociedad Rural Argentina.

Por su parte, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) expresaron hoy su "total apoyo" a la decisión de expropiar la cerealera Vicentin para garantizar "la continuidad laboral". El ex titular de Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, mostró también su apoyo en diálogo con Radio Con Vos: "Me parece oportuno. Es una empresa radicada en Santa Fe, conocemos el perjuicio que les generó a miles de productores. El destino era ir a la quiebra. Alberto Fernández dijo que no vean fantasmas. Hay una intervención virtuosa del Estado". "Después veremos los detalles de la estatización", opinó.