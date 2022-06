El secretario general de Suteba y la CTA bonaerense, Roberto Baradel, consideró que "hay muchas iniciativas y herramientas" que podría utilizar el Estado para "transformar la realidad del daño que dejo el macrismo", entre las que propuso la creación de una empresa nacional de alimentos y una reforma tributaria.



"Hay que transformar la realidad, no administrar lo que dejó el macrismo y llevar adelante políticas que permitan mejorar los salarios, esquemas tributarios diferentes", pidió el referente gremial docente en declaraciones a radio La Patriada.

En esa línea, planteó la necesidad de crear una reforma tributaria para que "paguen menos los pequeños y medianos productores y aquellos que ganan millones de dólares aporten lo que tienen que aportar".

Además, aseguró que se necesita la creación de una "empresa nacional de alimentos que pueda regular" el precio final al consumidor.

"Se debe enfrentar a los formadores de precios con la ley de desabastecimiento" y no permitir "la manera escandalosa en la que se manejan con la fuga de capitales y la especulación", añadió el .gremialista.



En este sentido, citó a la empresa Vicentin y lamentó que no se lograra explicar a la sociedad que la firma "no era de un inmigrante al que se le quería expropiar la empresa, sino de un grupo económico que especulaba y estafó al país, fugó más de 14 millones de dólares de un préstamo del Banco Nación y por eso hay una causa judicial".

Por último, expresó su apoyo al proyecto de ley del aporte a la Renta Inesperada: "Quienes contrajeron la deuda son quienes deben pagarla, no los trabajadores", indicó.